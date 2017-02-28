Александр Лукашенко: присуждение госнаград за научные труды не должно носить формальный характер

Новости Беларуси. Присуждение государственных наград за научные труды не должно носить формальный характер. Об этом 28 февраля заявил Александр Лукашенко при посещении РНПЦ трансплантации органов и тканей. Центр рекомендован к присуждению Государственной премии за 2016 год.

Всего среди соискателей – 20 работ. Большинство – из области науки и техники: создание банка генетических ресурсов растений, производство машин для лесной промышленности и даже научные исторические труды.

С проектами и ознакомился Президент. Как подчеркнул Глава государства, присуждение госнаград не должно быть формальным, иначе можно утратить по-настоящему ценные разработки и достижения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас впереди серьезное совещание по науке. И надо вам тоже заняться (и в правительстве, и вам), посмотреть на всех разработчиков. Даже, как он говорит, у нас еще сотня есть. Если даже 200, мы должны на них обратить серьезное внимание и подумать, если мы не смогли им присвоить лауреатов Государственной премии, значит вы, пожалуйста, отберите эти работы. Может, полмесяца, месяц, как у него, не хватает, но уже видно, что это эффект колоссальный, что эта работа заслуживает по крайней мере внимания. И давайте вместе подумайте и мне внесите предложение, что мы будем делать с этими людьми и с этими работами. Чтобы они понимали: да, он не получил государственную премию, потому что слишком узкий коридор, все не должны госпремии получать, но они заслуживают некоего другого внимания и поощрения.

Давайте договоримся так, Наталья Ивановна. Возьмите с правительством проанализируйте все работы, которые получили государственные премии ранее. Где они, какой эффект они дали для страны. Справедливо? Давайте проанализируем.

Президент ознакомился и с работой Центра трансплантации органов и тканей. В настоящее время Беларусь в 20-е самых развитых государств в этой области. По количеству трансплантаций наша страна и вовсе находится на первом месте в СНГ. Ежегодно делается более 400 операций по пересадке печени, почек, легких, поджелудочной железы, сердца, а также комплексные пересадки органов.

Менее чем за 10 лет удалось освоить и овладеть всеми технологиями из этой сферы хирургии, разработать собственные уникальные методики. Сегодня отделения трасплантации функционируют во всех областных центрах кроме Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.