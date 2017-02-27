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Парламент Беларуси: депутаты настроены на активную работу по формированию позитивного имиджа страны за рубежом

27 февраля 2017 13:34
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты настроены на активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом. Об этом заявили 27 февраля в нижней палате парламента, озвучивая итоги участия нашей делегации в зимнем заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

В последнее время отношения Беларуси и ЕС значительно теплее, в том числе благодаря взвешенной политике белорусской стороны. К тому же депутаты уверены: в Европе к настоящему времени накопилось немало острых проблем, которые лучше всего решать сообща, а Беларусь, без преувеличения, является донором региональной стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
В Европе существует сегодня немало острых и сложных проблем, которые нам всем вместе нужно решать. И Беларусь в этом смысле является донором региональной стабильности. Европейский союз это отчетливо понимает. Сама система принятия решений в Европейском союзе очень сложная и трудоемкая. Поэтому порой очень трудно всем государствам-членам Евросоюза прийти к единому решению. В этом есть проблема. И вы видите реакцию в государствах-членах, странах Евросоюза на те или иные действия Брюсселя. Она не всегда однозначная. И это создает определенное напряжение и в самом Европейском союзе.

# Беларусь-Евросоюз # Валерий Воронецкий

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