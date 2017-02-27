Парламент Беларуси: депутаты настроены на активную работу по формированию позитивного имиджа страны за рубежом

Новости Беларуси. Белорусские депутаты настроены на активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом. Об этом заявили 27 февраля в нижней палате парламента, озвучивая итоги участия нашей делегации в зимнем заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

В последнее время отношения Беларуси и ЕС значительно теплее, в том числе благодаря взвешенной политике белорусской стороны. К тому же депутаты уверены: в Европе к настоящему времени накопилось немало острых проблем, которые лучше всего решать сообща, а Беларусь, без преувеличения, является донором региональной стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

В Европе существует сегодня немало острых и сложных проблем, которые нам всем вместе нужно решать. И Беларусь в этом смысле является донором региональной стабильности. Европейский союз это отчетливо понимает. Сама система принятия решений в Европейском союзе очень сложная и трудоемкая. Поэтому порой очень трудно всем государствам-членам Евросоюза прийти к единому решению. В этом есть проблема. И вы видите реакцию в государствах-членах, странах Евросоюза на те или иные действия Брюсселя. Она не всегда однозначная. И это создает определенное напряжение и в самом Европейском союзе.