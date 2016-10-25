Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика

Новости Беларуси. 25 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности. Валерий Вакульчик доложил главе государства о работе ведомства в сферах обеспечения национальной безопасности, защиты экономических интересов страны, вопросах международного сотрудничества, в том числе по линии противодействия терроризму. Также обсуждались текущая обстановка в стране и вопросы, находящиеся на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.