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Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика

25 октября 2016 12:57
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Новости Беларуси. 25 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко  принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности. Валерий Вакульчик доложил главе государства о работе ведомства в сферах обеспечения национальной безопасности, защиты экономических интересов страны, вопросах международного сотрудничества, в том числе по линии противодействия терроризму. Также обсуждались текущая обстановка в стране и вопросы, находящиеся на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# КГБ Беларуси # Александр Лукашенко

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