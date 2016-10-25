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В Беларуси на 7-10 рублей увеличатся пособия по уходу за ребенком до трех лет

25 октября 2016 10:31
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Новости Беларуси. В Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. Родители, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, ощутят прибавку в семейном бюджете уже в ноябре. Суммы выплат увеличатся от 7 до 10 рублей в зависимости от количества детей в семье.

Пособия родителям, находящимся в декретном отпуске, пересматривают раз в квартал.

Их размер зависит от среднемесячной зарплаты за предшествующие три месяца. С ноября также изменится и бюджет прожиточного минимума, к которому привязаны в том числе едино разовые выплаты в связи с рождением ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Социальная помощь

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