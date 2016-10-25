Евросоюз выделит 150 тысяч евро на продвижение бренда Августовского канала

Новости Беларуси. 150 тысяч евро на продвижение бренда Августовского канала. Евросоюз выделит средства для развития туристско-рекреационного парка. Его белорусская часть находится в Гродненской области.

Региону окажут финансовую помощь. Проект рассчитан на год. Планируется создание различной медийной продукции: видеороликов, печатных буклетов, рекламы, посвященной этому уникальному объекту.

26 октября для иностранных туристов начнет действовать безвизовый режим для посещения Августовского канала.

Отметки в паспорте заменит специальный документ, который позволит зарубежному гостю находится на определенной территории до 5 суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.