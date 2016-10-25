Александр Лукашенко рассмотрел ряд кадровых вопросов

Новости Беларуси. Поддержать людей на местах. На это обратил особое внимание Президент Беларуси во время согласования назначения руководителей местных органов власти.

Новые кадры придут на ряд должностей в Брестский и Витебский облисполкомы. В Жодинском горисполкоме, Ивацевичском и Дубровенском райисполкомах а также в администрациях Ленинского и Фрунзенского районов Минска будут новые председатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванем. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования, еще чего-то. Надо работать с тем, что есть. А реформирование – это совершенствование. Видите что-то не так – совершенствуйте, делайте, но ничего не ломайте. В кризис никто ничего не ломает, да и ломать нечего. Есть предприятия – они должны работать. Выбросьте это все из головы, что сегодня надо это все разделить, поделить, приватизировать, и все само собой пойдет. Никуда ничего не пойдет, если работать не будем.

И люди. Прошли выборы парламентские, ранее – президентские. Руки сложили до следующих выборов, потом пойдем к людям, будем их уговаривать, агитировать, просить. Этого быть не должно. Каждый день мы должны работать с людьми. Посмотрите: по зарплате сейчас проблем много. Нам надо, кстати, в Администрации, в правительстве подумать, как поддержать людей бедных. У нас их немало. Надо поддержать по зарплате и по каким-то пособиям. Мы за деревьями не видим мелколесья. Мы за лесом мелколесья, Александр Николаевич, не видим, когда, вроде, кажется, тут более-менее средние люди, высшие люди получают какую-то зарплату, какие-то предприятия имеют более-менее нормальную зарплату, но мы не видим бедолаг. Вот ту надо что-то делать, нельзя обижать людей. Или догружать их, предлагать работу на каждом предприятии и соответственно доплачивать. Работники культуры, социальной сферы – их надо поддержать. Как это сделать – надо подумать. Рынок ничего не отрегулирует.

Кроме того Президент Беларуси назначил новых послов Беларуси в Германии и Румынии. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в ФРГ стал Денис Сидоренко. Андрей Гринкевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Румынии.