Александр Лукашенко принял кадровые решения: почти 30 человек назначены на новые должности

Новости Беларуси. Президент сделал 30 июня ряд кадровых назначений. Новые лица в местной вертикали, дипкорпусе и некоторых министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства назначил Лилию Ананич министром информации.

Александр Лукашенко:

Я очень надеюсь, Вы знаете все недостатки и поставите Министерство так, чтобы потом не стыдно было ни Вам, ни стране. Конечно, в эти серьезные времена, Вы непростую, нелегкую ношу взваливаете на свои плечи. Легко вообще никогда не было, это не только ключевая, это горячая должность. Очень хотелось бы, чтобы Вы привнесли, несмотря на Вашу долголетнюю службу в этом Министерстве, что-то новое в этом министерстве. Но главное, чтобы вся структура была отлажена и работала как часы. Все предприятия, у Вас их немало, и предприятия некоторые проблемные, хотя в последнее время рынок оживился. Модернизация касается и Ваших предприятий,

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Глава государства обратил внимание на необходимость активизации деятельности Министерства информации в развитии национального информационного пространства, развитии издательско-полиграфического комплекса, необходимость модернизации полиграфической промышленности.

Национальное информационное пространство должно работать на консолидацию, на развитии страны, на решение задач, которые сегодня стоят перед нашей страной, государством.

Также Александр Лукашенко сегодня назначил Геннадия Пальчика председателем высшей аттестационной комиссии. А Петра Казакевича — заместителем председателя Президиума Национальной академии наук. Обновился состав руководителей дипмиссий Беларуси за рубежом — новые послы будут представлять интересы Беларуси в Сирии, Пакистане, Эстонии, Австралии и Новой Зеландии.

Также президент дал согласие на назначение руководителей районов. Новые управленцы теперь в Сенно, Жлобине, Корме, Петрикове, Логойске, Горках.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение первых заместителей министров образования, лесного хозяйства и юстиции.

Александр Лукашенко понимает, как нелегок труд ученого. Поручение президента — сделать так, чтобы «сито» ВАКа проходили только достойные научные работы.

Александр Лукашенко:

Геннадий Владимирович, вы мои требования к ученым знаете. Знаете, почему ВАК был переподчинен напрямую президенту. Шарлатанов быть не должно. Сделайте, чтобы все было честно, порядочно, наведите порядок в ВАК.

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии:

Задача стоит в первую очередь в поддержании статуса ученого, его уровня, его исследований, пониманием того, что экономический прогресс и жизни страны в современных условиях может быть только основан на серьезных экономических, научных расчетах, на техническом перевооружении. Поэтому речь идет о формировании актуальной тематики исследований, практической результативности этих исследований, конечно, научной новизны.

В этот раз обновился и дипкорпус. Беларусь открывает для себя новый континент — Австралию. Весной принято решение о создании посольства в этой стране, уже в июле оно начинает работать. Руководителем дипмиссии назначен карьерный дипломат Виктор Ших. Его вотчиной по совместительству станет и Новая Зеландия.

Александр Лукашенко:

Мы как-то медленно туда шли, но последнее время бизнесмены меня информируют, государственные предприятия о том, что нас там знают, нас там ждут, надо только красиво предложить. Нам надо найти там несколько направлений (как мы обычно начинали — 3-4 направления), по которым мы будем сотрудничать, поставлять туда продукцию.

Виктор Ших, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австралийском Союзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Новой Зеландии по совместительству:

Эта страна обладает определенным потенциалом, который мы можем использовать в части поставок туда наших крупногабаритной карьерной техники, продукции БелАЗа, уже есть определенные наработки. Отдельные машины марки БелАЗ уже поставлены на австралийский рынок. Австралия и Новая Зеландия, где я буду работать по совместительству, — страны с достаточно развитым сельским хозяйством, соответственно, открываются дополнительные возможности для поставки наших калийных удобрений.

Новых послов Александр Лукашенко ориентирует как раз-таки на развитие экономических контактов. Просел товарооборот с Эстонией, а ведь превышал полмиллиарда долларов. Восстанавливать его будет и новый посол Анатолий Степусь. Предложений по развитию отношений с Сирией ждут от вновь назначенного руководителя дипмиссии в этой стране Александра Пономарева. Продвигать белорусский экспорт в Пакистане будет Андрей Ермолович, назначенный представлять интересы Беларуси в этом государстве.

Андрей Ермолович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан:

Весьма емкий рынок с населением более 180 млн человек. Традиционно структуру белорусского экспорта в Пакистан составляли поставки белорусских тракторов, запасных частей к ним и продукции химической продукции. Поэтому предстоит большая работа по диверсификации белорусского экспорта в эту страну.

Президент Беларуси согласовал назначение и новых руководителей районов. Так, Василий Чередник будет руководить Сенненским райисполкомом. Во главе Жлобина будет работать Иван Науменко. На пост председателя Кормянского райисполкома согласован Алексей Ясонов. Главой Петриковского района стал Александр Навныко. Логойский райисполком возглавил Виктор Коледа. Владимир Пискижев согласован на должность председателя Горецкого райисполкома. Их главная задача — развивать сельское хозяйство. Как у кого получается, президент инспектирует лично, часто посещая регионы Беларуси.

Именно руководители районов как никто знают проблемы людей на местах. Они постоянно на виду. Президент призывает управленцев вертикали работать честно.

Александр Лукашенко:

Вы когда придете, не надо рубить с плеча, времена не те. Времена непростые, но с другой стороны, держать людей, которые выработались и завтра не способны работать, тоже нельзя. В любом случае, шанс надо дать любому человеку. Шансов вы можете дать свом подчиненным только до конца года. Другого времени нет. Смотрите, чтобы все было честно и порядочно. Времена непростые, народ вздыбился по ситуации в Украине в связи с коррупцией. У нас никогда не ржавело в этом направлении. Меня вообще настораживает в последнее время отношение как здесь, так и на местах людей в судебной системе, в правительстве. Сколько людей за решеткой и в правоохранительных органах и в КГБ. Мы никого не прощаем. Все должно быть честно. В противном случае одни будут жить за счет других и мы опять придем к революции. Оказывается, в современном мире есть место этим революциям. От вам все зависит, вы напрямую связаны с людьми.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителей в некоторых министерствах. Согласовано назначение Илоны Дурасовой членом правления Нацбанка. Кроме этого, Александр Лукашенко назначил Романа Головченко послом Беларуси в Саудовской Аравии по совместительству, а Дмитрия Куптеля послом в Кении также по совместительству.