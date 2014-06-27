Александр Лукашенко остался доволен работой животноводческих комплексов «Отор» и «Звезда» в Чечерском районе

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует создать действенный механизм точечной поддержки успешных сельхозпроизводителей. Об этом глава государства заявил, находясь с рабочей поездкой в Чечерском районе Гомельской области.

Александр Лукашенко подчеркнул важность создания условий, при которых крестьяне будут иметь «возможность отдавать молоко тому, кто предложит наилучшие ценовые условия».

В рабочем графике президента – посещение сразу нескольких хозяйств в Чечерском районе Гомельской области. Глава государства лично следит за положением дел на селе. Поэтому детально вникает в тонкости экономики буквально каждого хозяйства.

«Отор» и «Звезда». Специалисты этих животноводческих комплексов в последнее время добились позитивных результатов в производстве молока. Секрет – в переходе на стойловое содержание.

Александр Лукашенко осмотрел весь производственный процесс, побывал на мехдворе и в зерносушильном цехе. Такой положительный опыт стоит применять и в других хозяйствах – резюмировал президент.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Три года назад, Александр Григорьевич, она перешла на круглогодичное стойловое содержание, каждый год добавляет полтонны молока. Три года назад было 4100, за прошлый год – 5180.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Копируй. Они сами. Где помогли, там они рассчитываются нормально, кредитами. Вот траншея, вот сараи, вот все.

Эта рабочая поездка – продолжение разговора, начатого 10 июня на совещании по развитию АПК. Тогда обсуждали проекты указов по совершенствованию аграрной политики.

Один из вопросов – финансовое состояние сельхозпредприятий – многим хозяйствам строительство молочно-товарных комплексов далось нелегко. По мнению Президента, модернизация была правильным шагом, и отдача уже видна там, где к этому отнеслись по хозяйски. Вот пример – в Чечерском районе.

Татьяна Струк, директор ОАО «Отор»:

Самое правильное решение, которое приняли, это по модернизации молочного производства. Это самое правильное решение. Две большие фермы. На одной ферме – 4 тысячи поголовья, на второй – 2 тысячи поголовья. Это благодать. Освобождение рабочей силы, которой иногда не хватает, это чистота, это порядок, это производство молока.

Теперь массовой поддержки аграрного комплекса не будет. В развитие села уже вложено достаточно средств. На помощь могут рассчитывать хозяйства с конкретными выгодными проектами.

Для успешных сельхозпредприятий создадут специальный механизм поддержки. Поручение Минсельхозпроду – ускорить создание фонда, предусматривающего срок возврата займов не более 8 лет. А кредиты фермерам будут выдавать под меньший процент.

Александр Лукашенко:

Тебе надо определиться по таким хозяйствам, как она, которые могут быстро рассчитаться с кредитом. Дешевый кредит на тебе, под 3-5%, но ты должна деньги мне вернуть за 3-4 года. Но посмотреть, чтобы скотом было укомплектовано, чтобы обязательно вернула деньги.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Речь идет именно о поддержке таких хозяйств. Деньги государственные быстро окупятся. Тот есть мы должны создавать новые мощности именно под этих людей, под их специалистов, именно выделять на те хозяйства, где реально будет быстрая окупаемость этих средств. Президент страны поставил задачу перед Министерством сельского хозяйства о формировании фонда для того, чтобы можно было подобным хозяйствам не только Гомельской области, в целом республики, выдавать сумму денег на строительство подобных объектов с той целью, чтобы они быстро могли окупиться и, естественно, принести отдачу.

Особо подчеркнул президент и важность создания выгодных условий для крестьян, чтобы и у тех, кто имеет небольшие подворья, была возможность продавать молоко по хорошей цене.

Александр Лукашенко:

Они свой товар должны иметь право продавать тому, кто предложит лучшие условия. А, может, кроме Рогачева приедет, допустим, из Могилева «Бабушкина крынка» и скажет: «Я все заберу молоко, но я тебе на 15% цену поднимаю». Конечно, она с ним заключит договор. То есть все же зависит от цены. Это же не должна быть такая свобода, что «я тебе сказал и иди куда хочешь». А ей и идти некуда. Она походит сутки, придет, скажет: «Я готова туда, сдаюсь». То есть у нее должна быть настоящая свобода реализации товаров.

Александр Лукашенко детально изучил деятельность хозяйств и пообщался с руководителями. Проделанной работой остался доволен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Молодцы, поддерживать будем, только имейте в виду, чтобы тут были результаты.