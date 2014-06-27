Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Новости Украины. Истекает срок перемирия, объявленного на востоке Украины. Договор о прекращении огня потеряет свою силу в 23 часа. Президент страны Петр Порошенко заявил, что готов к переговорам с представителями народного ополчения. Двухсторонняя встреча должна состояться сегодня после обеда. Однако попытки разрешить кризисную ситуацию мирно пока не приносят желаемых результатов.

С Востока страны приходят тревожные новости. Боевые действия возобновились под Славянском. Сообщается, что перестрелка шла всю ночь и продолжается теперь. Не обошлось без жертв: погиб один военнослужащий, еще двое ранены.

Не утихают бои и в Краматорске. Украинские силовики заявили о четырех погибших. Со стороны ополченцев ранены двое.

А в Донецкой области снова была взорвана железная дорога. Сейчас на пострадавшем участке идут ремонтные работы, движение поездов приостановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, в Брюсселе Петр Порошенко подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По словам главы государства, этот день станет историческим для его страны.

Помимо Украины соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписали Грузия и Молдова. В подписании принимали участие премьер-министры обеих стран.

Документ предусматривает приведение законодательной базы этих государств в соответствии с нормами ЕС и создание зоны свободной торговли, но вовсе не означает, что Грузия и Молдова вступают в Европейский союз