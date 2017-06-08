Александр Лукашенко примет участие в открытии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане

Новости Беларуси. Александр Лукашенко озвучит позицию страны по вопросам дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. 8 июня белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств – участников этой организации в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в Казахстане запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По итогам 2016 года двусторонний товарооборот составил более 400 миллионов долларов.

Также в Астане Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», где будет работать белорусский павильон. На стенде представят отечественные образцы экотранспорта и зерноуборочного комбайна на газовом топливе. Кроме того, посетителей познакомят с нашими последними научными разработками.

«ЭКСПО-2017» посвящена энергетике будущего. Участие в форуме подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.