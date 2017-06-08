Поддержка предпринимательства и малого бизнеса вдоль маршрута Шелкового пути: какие темы обсудят на заседании ПА ЦЕИ в Минске

Новости Беларуси. Политики, бизнесмены, представители банков и таможенных служб стран –участниц Центрально-Европейской инициативы вновь соберутся в белорусской столице. Основная тема нынешней встречи – поддержка местного предпринимательства и малого и среднего бизнеса вдоль маршрута Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители более 10 стран обсудят, как сблизить нормы и стандарты в сфере торговли и таможенного оформления и как развивать основные транспортные артерии в регионе ЦЕИ. Инвестиционный потенциал нашей страны участники форума обсудят на встрече глав торгово-промышленных палат стран объединения.

Напомним, в 2017 году Беларусь впервые взяла на себя председательство в Центрально-Европейской инициативе. Всего запланировано более 20 мероприятий.