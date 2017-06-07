Развитие Шанхайской организации сотрудничества и белорусско-казахстанских отношений: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Астану

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, где озвучит позицию нашей страны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в Астане Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч, а также примет участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017», где будет открыт и белорусский павильон.

Юлия Бешанова, СТВ:

В эти дни Астана, без преувеличения, превратилась в мировую столицу. Здесь готовятся к проведению сразу двух глобальных мероприятий. Первым стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Предполагается, что обсудить вопросы расширения социально-экономического и инвестиционного взаимодействия, съедутся представители стран-участниц, партнеров и наблюдателей. Именно в статусе наблюдателя вот уже год в этой организации состоит и Беларусь.

Шанхайскую организацию сотрудничества эксперты уже называют «новым ОБСЕ». Одно из самых влиятельных содружеств объединяет 18 стран: 6 участниц, 6 наблюдателей и 6 партнеров по диалогу. Общая территория входящих в ШОС государств – более 60% территории Евразии, а численность – половина населения планеты. Ожидается, что завтра в ряды организации примут Индию и Пакистан. Статус наблюдателя ШОС дает стране значительные приоритеты. Беларусь принимает активное участие во всех мероприятиях, которые проходят на самом высоком уровне.