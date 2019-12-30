Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Минск

Новости Беларуси. 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений.

Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют – братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.

«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Минск. В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия в 2020-м и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.