Прямой эфир

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Минск

30 декабря 2019 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений. 

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Минск-1

Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.

«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Минск. В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия в 2020-м и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»
30 декабря 2019 14:27

Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»
30 декабря 2019 14:27

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»
30 декабря 2019 14:27

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»