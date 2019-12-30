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  • Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»

30 декабря 2019 14:27
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О том, когда Беларусь и Евросоюз смогут упростить визовый режим, говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Что касается соглашений об облегчении визового режима и по реадмиссии, нам удалось достичь серьёзного прогресса по этим соглашениям, но, к сожалению, в силу бюрократических нюансов, связанных с работой Европейского Союза, мы не можем до сих пор подписать эти соглашения. Я надеюсь, всё-таки, что мы найдём развязки тем оставшимся техническим, повторяю, вопросам, которые ещё пока лежат на столе наших переговоров, и нам удастся в ближайшее время завершить этот процесс.

# Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей

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