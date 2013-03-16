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Антифашисты избили в Риге легионеров «Ваффен СС»

16 марта 2013 18:06
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Новости Латвии. В Риге прошло шествие бывших латышских легионеров «Ваффен СС» и их сторонников. Однако песни нацистов утонули в пронзительном вое сирены, которым в годы войны предупреждали о бомбежке - мощнейшую звуковую технику использовали антифашисты, которые в противовес провели свою акцию.

Несмотря на то, что шествие бывших латышских легионеров сопровождали полицейские,  столкновений избежать не удалось. Шествия бывших эсэсовцев по центру города в прошлые годы вызвали крайне резкую реакцию как в России, так и на Западе.

К слову, накануне Парламент Латвии отклонил предложение объявить 16 марта днём памяти легиона «Ваффен СС», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Нацизм

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