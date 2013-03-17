Калинин раскритиковал работу служб, ответственных за ликвидацию последствий «Хавера» в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поручил руководителю оперативного штаба по реагированию в связи с непогодой Анатолию Калинину информировать граждан о том, как ведутся работы по устранению последствий циклона «Хавер». Поставленные задачи контролируются правительством. Глава государства также поручил призвать к помощи в расчистке дворовых территорий самих горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Президент Республики Беларусь, уезжая в командировку, дал соответствующее распоряжение всем органам государственной власти оперативно в течение светового дня вести работу по расчистке дорог. Глава государства поручил от его имени обратиться к гражданам и попросил принять активное участие в расчистке дворовых и прилегающих территорий. Поставленные главной государства задачи будут выполнены и взяты на контроль правительственной комиссией.

Подводя итоги по преодолению последствий стихии можно отметить, что все государственные службы работали слаженно, четко. На ликвидацию последствий было привлечено более 33 тысяч работников и более 10 тысяч средств механизации. За кротчайший промежуток времени восстановлено энергообеспечение всех потребителей. Сейчас энергетики завершают мелкие работы. В течение суток восстановлено движение транспорта. На некоторых дорогах в сельской местности работа проводится сейчас.

Сегодня можно сделать выводы по недостаткам преодоления последствий стихии. Не на должном уровне была организована работа по обслуживанию пассажиров задержавшихся рейсов в Национальной аэропорту. Не оперативно велась работа по доставке топлива автомобилистам, оказавшимся в плен стихии. Не везде осуществлялся подвоз горячего питания. И самое главное - получив штормовое предупреждение, автомобилисты проигнорировали информацию и отправились в дорогу, в том числе нарушая скоростной режим.