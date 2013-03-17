Александр Лукашенко с государственным визитом посетит Индонезию и Сингапур

Новости Беларуси. Беларусь и Индонезию объединяют 20 лет дипломатических отношений. Из года в год растет товарооборот между двумя странами. Уже завтра сюда с государственным визитом прибудет Президент Беларуси. Это первый визит за историю дипотношений. Как говорят в кулуарах, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

В юго-восточной Азии проявляют большой интерес к синеокой и Беларуси есть что предложить - от продукции машиностроения до сотрудничества в сфере биотехнологий, рассказали в программе «Неделя»на СТВ.

Индонезия для нашей страны также важный партнер в этом регионе: республика - один из лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это интеграционное объединение к 2015 году станет одним торгово-экономическим пространством, куда войдут 10 стран с населением больше чем полмиллиарда человек.

Также официальный Минск заинтересован в приходе индонезийского бизнеса в Беларусь. Здесь также много преимуществ, учитывая 170-миллионный рынок Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Планируется, что во вторник Александр Лукашенко встретится с президентом Индонезии. Главы государств обсудят перспективы сотрудничества. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

Также во вторник в Джакарте откроется белорусско-индонезийский экономический форум. С 20 по 22 марта Александр Лукашенко с государственным визитом посетит Сингапур. Там он также встретится с Президентом и премьером этой республики.