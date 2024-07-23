Лукашенко: Беларусь готова участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Амурской области

Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил глава государства во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица БАМа, центр российско-китайского сотрудничества. Именно здесь расположен самый современный космодром мира. Глава государства посещал регион в 2022 году, и с тех пор интерес к двустороннему сотрудничеству не угас. Мы видим перспективу в поставках карьерных самосвалов, в регионе планируют увеличить добычу полезных ископаемых. Готовы помочь с развитием инфраструктуры для электротранспорта. И, конечно, АПК. 40 % тракторов и четверть сотни комбайнов на полях Амурской области белорусские, пришло время для создания нашего мультибрендового центра и выхода в соседние регионы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша область – экспортер электроэнергии. Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющие элементы которой у нас производятся и более пяти лет успешно эксплуатируются. Если у вас будет к этому интерес, мы с удовольствием все это покажем.

В агропромышленном комплексе белорусские ученые-аграрии заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. Компетенции у Беларуси серьезные в этом плане. При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы, а также розничной торговли.