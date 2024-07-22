Запрет на въезд в ЕС белорусам на собственных авто носит военный характер? Андрей Богодель рассказал, почему Прибалтика закрывается

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».
Кирилл Казаков, СТВ:
Отсутствие гражданских лиц на границе – это опасно, мне так кажется. Получается, что отсутствие гражданских лиц на своих автомобилях на прибалтийском направлении свидетельствует о том, что там в принципе могут проводить какие-то мобилизационные действия?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Это один из элементов. Все все равно рассматривается в комплексе, и разведка рассматривается в комплексе. Посмотрите украинский контент в интернете. Им всем, гражданским лицам, запрещено что-либо снимать, размещать в социальных сетях, все запрещено. Точно такой же подход и здесь. Поверьте, если вы будете снимать военные объекты, это все закончится очень печально.
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