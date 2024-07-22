Запрет на въезд в ЕС белорусам на собственных авто носит военный характер? Андрей Богодель рассказал, почему Прибалтика закрывается

Почему прибалтийские страны ограничили проезд через границу автомобилей на белорусских номерах и как теперь попасть в ЕС? Для чего расширили безвиз и какой эффект это уже дало? Геополитика станет главной темой ток-шоу «По существу». В студии соберутся дипломаты, эксперты и военные, чтобы обсудить все отечественные нюансы с тегом «международная повестка».

Кирилл Казаков, СТВ:

Отсутствие гражданских лиц на границе – это опасно, мне так кажется. Получается, что отсутствие гражданских лиц на своих автомобилях на прибалтийском направлении свидетельствует о том, что там в принципе могут проводить какие-то мобилизационные действия?