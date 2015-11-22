Александр Лукашенко – президенту Сербии: Приходите, давайте будем развивать в Беларуси то, что вас интересует

Новости Беларуси. Желание к политическому и экономическому сближению с Беларусью на неделе демонстрировали и в Берлине на встрече глав министров иностранных дел, и, безусловно, в Минске, куда с трехдневным визитом приехал президент Сербии. Белград всегда был в теплых отношениях с Минском. И в непростое для этого балканского государства время, и сейчас, когда сербы видят в Беларуси не только надежного друга, но и выгодного партнера. А площадка будущего многофункционального комплекса «Минск-Мир» станет, вероятно, весьма плодородным полем для инвестиций.

Капсулу на строительстве уникального бизнес-района в самом сердце белорусской столицы на неделе заложили Александр Лукашенко и Томислав Николич. Этот, а, может, иной уголок Минска в 2016 году может стать местом исторической встречи глав бывших югославских республик. Вероятность таковой на неделе обсудили президенты Беларуси и Сербии.

Милутин Смилькович приехал с родителям в Минск из Сербии еще семиклассником. Папа настоял: образование нужно получать в Беларуси. Сегодня парень заканчивает БГУ. Как без пяти минут экономист-международник понимает: общая торговля и экономические интересы для стран на первом месте. Перспективных направлений хватает.

Милутин Смилькович, студент БГУ:

Делал проекты по маркетингу: продвижение творога в Сербию, на сербский рынок. В Сербии вообще такого товара нет, нет конкуренции, так что можно просто его экспортировать.

Экономика экономикой, но Беларусь всегда открыто и честно выстраивала дружеские отношения с Сербией. И когда в 1999 году Белград бомбили, Александр Лукашенко приехал, чтобы выразить свою поддержку балканскому государству. Руку помощи протянул официальный Минск после сильнейшего наводнения в Сербии весной 2014 года. Так что дружить с Беларусью сербам легко.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в Сербском парламенте:

Беларусь всегда стояла плечом к плечу с нами, именно ваш президент. Я всегда хочу это подчеркнуть. В Сербии это легендарная личность. Сербия только открывает Республику Беларусь как страну не только братскую, славянскую, но как экономическую силу.

Президент Сербии Томислав Николич был в Минске с трехдневным официальным визитом. В статусе президента он в Беларуси уже во второй раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Проходя по красной ковровой дорожке, сербский президент в знак уважения преклонил голову перед белорусским флагом.

В политику с головой окунулся Николич после политического кризиса и распада Югославии. Ему тогда было около 40. Придя к власти в 2012 году, Николич стал исправлять ошибки в отношениях с Беларусью. Именно так он говорил в свой первый президентский визит в Минск в 2013 году. С тех пор лидеры государств видятся ежегодно. В прошлый раз Александр Лукашенко посещал Сербию в июне 2014 года. До этого бывал еще трижды.

Конечно, военные действия и сложная мировая экономическая ситуация развитию Сербии не способствовали. Но страна, руководствуясь антикризисным планом, постепенно поднимает реальный сектор. В 2009 году между Беларусью и Сербией подписано соглашение о свободной торговле. С тех пор товарооборот вырос почти в пять раз – со скромных 50 до сегодняшних 250 миллионов долларов. И хоть до намеченного и заветного полумиллиарда еще работать и работать, но достичь такой цифры общей торговли рассчитывают в ближайшие несколько лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается политических отношений, то у нас вообще проблем особо нет. Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, так же, как и вы, в международных организациях. Мы пообещали вашему председательству в ОБСЕ, что сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период в Организации по безопасности сотрудничества в Европе. Недавно был ваш министр иностранных дел здесь, мы провели очень конструктивную беседу, обсудили все вопросы. Больше всего мы касались вопросов нашей братской Украины. И все, о чем просили нас ваши коллеги, мы свято исполняем, и не только потому, что это надо делать, что мы вам пообещали, но еще и потому, что Украина – очень близкая, родная нам страна. И мы хотели бы, чтобы там всегда был мир.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

То, что я посетил вашу страну первым после президентских выборов, это наверное, судьба. Ведь два года назад мой визит в Беларусь был первым после победы на выборах в Сербии. Хочу еще раз вас поздравить с победой. Добавлю, что предрассудки насчет Беларуси в Сербии до сих пор присутствуют, но где бы мы ни были в Минске, сразу видно, что город очень прогрессирует, как и вся страна. Мы утвердили наше сотрудничество и личную дружбу. В Евросоюзе я говорил, что они ошибаются, не сотрудничая с Беларусью. Затем европейские лидеры приехали в Минск, когда ситуация в Украине стала трагичной. Я надеюсь, что последовавшая отмена санкций будет прочной. Санкции – всегда позор для тех, кто их вводит, а не для тех, в отношении кого их вводят.

Через Беларусь сербы смогут выходить на большой рынок Евразийского экономического союза. А Сербия, которая с 2012 года претендует на членство в Евросоюзе, хорошая площадка для работы в целом в Европе и на Балканах в частности. Большой блок сотрудничества завязан на промышленности.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

«БелАЗ» за последние четыре года поставил туда 34 самосвала 220-тонника. Плюс «БелАЗ» выиграл тендер еще на 20 таких самосвалов. Успешная работа «МАЗа» там. Успешно сработал наш «Белкоммунмаш». 120 троллейбусов обслуживают маршруты Белграда. Сейчас обсуждается тема на предмет того, чтобы осуществить поставки электробусов в Белград. Мы начнем поставки туда различным компаниям белорусских лифтов.

Сотрудничество – от поставок до сборки техники. Автобусы выпускают в городе Крагуевац, тракторы – в Нови Сад. Сегодня каждый третий трактор на полях Сербии белорусский. В 2016 году завод планирует поставить на Балканы 350 сельхозмашин. Сербскому президенту рекламировать нашу технику и не нужно.

Томислав Николич:

Тракторы «МТЗ» в Сербии уже полвека. И грузовики «МАЗ» были у меня на стройплощадке, где я работал 40 лет назад. Плюс я и не знал, как сильно вперед шагнуло ваше производство комбайнов. Сейчас расскажу вам сербский анекдот. У крестьянина трактор «Беларус» уже 50 лет. Журналисты его спрашивают: «А вы в нем что-нибудь меняли за это время?» Он отвечает: «Менял. Тракториста».

Итогом официальных переговоров во Дворце Независимости стало подписание совместного заявления. В нем президенты подчеркнули приверженность двух стран соблюдению принципов международного права. В документе подтвердили курс на углубление сотрудничества. Белорусский президент призвал сербских предпринимателей подключиться к проектам в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Сейчас есть хороший шанс, и им нужно воспользоваться, прежде всего предпринимателям Сербии. Мы понимаем, в какой ситуации находится Сербия. Она оказалась зажатой в тиски государств, которые видят в Сербии только собственный интерес или в основном видят собственный интерес, но слабо смотрят на интересы Сербии. И, конечно, Сербии нужно проявлять сегодня максимум дипломатии и изворотливости, чтобы выживать в этой ситуации. И я сказал о том, что мы абсолютно открыты для сербских предпринимателей. Приходите, давайте будем развивать здесь то, что интересует Сербию. Давайте мы будем то, что вам интересно, создавать вместе с вами на вашей территории и торговать с другими государствами. Но нельзя терять время, потому что упущенное будет очень сложно наверстать.

Один из примеров того, как в Беларуси будут работать сербские инвестиции – «Минск-Мир». Вложения оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Этот суперпроект можно сравнить разве что с Китайско-белорусским технопарком «Великий камень» или Островецкой АЭС.

Бизнесмены ставят амбициозную задачу – создать в Минске международный финансово-экономический центр. Такие есть сегодня в Лондоне, Сингапуре, Дубае. «Минск-Мир» – это еще и 2 миллиона квадратных метров современного жилья.

300 гектаров на месте бывшего аэропорта преобразятся очень скоро. Первые результаты уже можно оценить года через два. А проект рассчитан на 10 лет.

Он может быть интересным и другим балканским государствам. Договорились президенты, что в 2016 году в Минске соберутся руководители бывших югославских республик.

Александр Лукашенко:

В будущем году, это будет очень символично, если мы, руководители республики бывшей Югославии, сможем здесь собраться по очень важному поводу – строительство этого символического центра «Минск-Мир». И я очень надеюсь, что вы сможете помочь нам, пригласите их сюда, в Минск.

Томислав Николич:

Да, я уже давал поручение господину Каричу, он побывал у президентов Хорватии, Словении, Македонии и Черногории. И, таким образом, здесь будет представлена вся бывшая Югославия. Это поможет нашим народам лучше жить. И в этом ваша большая заслуга.

Так совпало, что вся неофициальная часть визита сербского лидера прошла под «знаком мира». У президента балканского государства была возможность побольше узнать о Беларуси. Глубже вникнуть в белорусскую историю получилось у четы Николич в Мирском замке. Они прошлись по залам старинного комплекса, где им рассказали о Радзивиллах.

В память о тех, кто защищал мирное небо над Беларусью, сербский президент возложил венок к монументу Победы. Еще немного истории – в музее Великой Отечественной войны.

Неформально лидеры смогли пообщаться и на торжественном обеде в честь гостя, также во время традиционной церемонии у стен Дворца Независимости. У нас принято, что вип-персоны оставляют свой след на белоруской земле, поэтому регулярно аллея почетных гостей пополняется новыми деревцами. Свою елочку высадил здесь и Николич.