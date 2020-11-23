Беларусь рассчитывает на пересмотр решения США о выходе из Договора по открытому небу

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на политическую мудрость американской стороны и пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, американские сенаторы заявили, что полномочий выходить из Договора об открытом небе у Трампа не было. Решение назвали безрассудным и призвали Байдена вернуться к соглашению. В Германии также сожалеют о поступке Трампа, поскольку Договор способствует сохранению безопасности и мира практически на всем северном полушарии.

В настоящее время участниками Договора являются 34 страны ОБСЕ, включая Беларусь и Россию. Разработанный как раз по инициативе США в первые годы после окончания холодной войны Договор об открытом небе остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. И вот что по поводу выхода США из Договора об открытом небе заявил белорусский МИД:

США были одним из ключевых участников Договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение. Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность Договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями. Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступило в силу 22 ноября. Соглашение действовало почти два десятилетия. Государства-участники открыли свое небо для самолетов-разведчиков других стран. Это давало возможность следить за Вооруженными Силами и учениями.