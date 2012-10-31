Александр Лукашенко предложил назначить Игоря Рачковского вице-президентом НОК

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Александра Шамко министром спорта и туризма республики. Была поставлена задача - вскрыть системные проблемы отрасли и устранить их в самые кратчайшие сроки. Сегодня его уже представили коллективу. Президент отметил, что Александр Шамко человек в спорте не случайный. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям он курировал сборную команду по пожарно-спасательному спорту, которая четырежды становилась чемпионами мира (наибольшее количество побед представителей одной страны в истории этого вида спорта). Имеет госнаграды.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Предстоящая Олимпиада в Сочи – безусловно важный, но первый зачет. Динамика должна быть положительной, а высокие результаты наших спортсменов должны стать системой. Это суть требований Главы государства.

В роли министра спорта Александр Шамко дал сегодня и свою первую пресс-конференцию. Как представитель силовых структур, он не намерен начинать работу с кнута и ломать команду. Подчеркнул, что сотрудникам министерства по силам справиться с проблемами.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Должна быть отдача. Мы должны сегодня действительно высоко нести знамя белорусского спорта, у нас есть чем гордиться, продолжать те традиции, славные, которые были, наращивать и ставить высокие задачи для реализации.

Максим Рыженков назначен помощником Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма.

Александр Лукашенко также внес в Исполком Национального олимпийского комитета кандидатуру Игоря Рачковского для его избрания первым вице-президентом НОК Республики Беларусь. Игорь Рачковский в настоящее время возглавляет Белорусскую федерацию парусного спорта, хорошо знаком с вопросами развития спорта высших достижений.

Данные кадровые решения были приняты в канун завтрашнего заседания Исполкома НОК, на котором будут решены все основные организационные вопросы деятельности обновленного Исполкома, определены задачи вице-президентов и каждого члена Исполкома.

В развитие решений, состоявшегося на прошлой неделе олимпийского собрания, Исполкому предстоит обсудить и утвердить наиболее актуальные аспекты функционирования олимпийского движения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.