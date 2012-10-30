Гомельская и Могилевская области первыми в Беларуси перейдут на цифровое телевидение

Новости Беларуси. Гомельский и Могилевский регионы страны первыми перейдут на цифровое телевидение. Об этом заявили в министерстве связи Беларуси. В стране уже реализуется государственная программа перехода на цифровое вещание. Сейчас зона покрытия цифровым телевидением составляет 95% населения страны. Полностью же на «цифру» Беларусь перейдет к 2015 году.

Аналоговое телевидение Игорь Первухин уже и забыл, когда смотрел в последний раз. Житель Гродно несколько лет как перешел на новинку. Признается: от «цифры» нет слов.

Игорь Первухин:

Меня это вполне устраивает. Очень хорошее качество.

Один из пакетов – это программы HD, высокого разрешения. Это вообще сказочная картинка.

Начинать оцифровку Минсвязи планирует как раз с регионов. Правда, первыми новинку опробуют Гомельская и Могилевская области. Уже сейчас здесь цифровое вещание могут принимать 70% ТВ-устройств. Аналоговое телевидение будут отключать. Обдуманно. Минсвязи уверяет: ситуации, когда зритель может остаться в принципе без телевидения, не случится.

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Первое отключение запланировано на следующий год. Первым в отключение попадает передатчик, который установлен в Осиповичах.

Населению необходимо позаботиться об установке либо приставки, либо антенны для организации приемы цифрового сигнала.

На покупку тех самых приставок государство предоставит кредит, но только малообеспеченным семьям. Такая инициатива находится на рассмотрении. Без информации белорусов не оставят. Каждый сможет задать свой вопрос по телефону «горячей» линии 172. Здесь ответят, что и когда нужно сделать, чтобы подключиться на «цифру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве стран Европы цифровое вещание уже норма. В России, к примеру, на «цифру» пока только переходят. Плюсы же для белорусских зрителей буквально очевидны: один цифровой передатчик заменит семь аналоговых. Это, прежде всего, экономия электричества. Плюс качество картинки и звука в разы лучше.

Виктор Квасовец, начальник технического отдела РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

Если взять аналоговое телевидение, то там снежит картинка, либо помехи, либо резкие звуки. На цифровом телевидении эти факторы отсутствуют напрочь. Здесь цифровое изображение передается в том виде, в каком оно сформировано на студии. И доводится до зрителя в неискаженном виде.

В «цифре» зрители смогут получать не только более качественную картинку, но, по сути, и управлять телеконтентом. К примеру, поставить на паузу или посмотреть в повторе то, что в кадре говорит журналист. Впрочем, сделать это можно и с любой понравившейся передачей. Сейчас охват цифровым вещанием составляет 95% населения страны. К 2015 году на «цифру» Беларусь перейдет полностью.