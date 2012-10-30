Владимир Макей: Санкции в отношении России абсолютно контрпродуктивны

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 30 октября с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие стран в интеграционных объединениях, а также обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встретиться, очень хорошо, что мы как раз в этот раз встречаемся, в этот момент. Есть вопросы, которые нам необходимо обсудить, ну учитывая то, что мы встречаемся с другом нашей Беларуси, поэтому я настроен на такой откровенный, позитивный разговор.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Александр Григорьевич, всегда лестно быть у Вас на приеме. Любые вопросы, которые Вас интересуют, и выслушаем, и готовы прокомментировать.

Абсолютно полное взаимопонимание по всем вопросам. К такому мнению сегодня пришли участники совместной коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России. На заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия сторон в международных организациях. Министры обсудили аспекты белорусско-российского сотрудничества, включая выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики. Не обошли вниманием и вопрос в отношении применения санкций.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы категорически против любых санкций во внешней политике. Никогда ни к чему хорошему санкции не приводили, и об этом говорят многие представители Европейского союза.

Мы считаем, что политика санкций, в том числе, и в отношении Беларуси, и тем более в отношении России абсолютно контрпродуктивна. Мы, наоборот, придерживаемся альтернативной точки зрения, чем больше страна будет вовлечена в какие-то объединительные процессы на европейском континенте или в международном масштабе, тем больше это принесет пользы для конкретной страны, тем больше будет возможностей для того, чтобы достичь каких-то положительных изменений в различных сферах.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы убеждены в контрпродуктивности односторонних санкций, к которым все чаще прибегают наши западные партнеры. Когда же односторонние санкции применяются не в качестве «заботы» о международном праве, а для достижения конъюнктурных политических целей, это у нас вызывает естественное отторжение. И мы открыто об этом говорим. Мы вместе с Республикой Беларусь и подавляющим большинством других государств-членов ООН голосуем на Генассамблее за резолюции, которые осуждают односторонние принудительные меры, принимаемые в разрез с уставом ООН. И это, повторю, позиция большинства членов международного сообщества.