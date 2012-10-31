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Венгрия продает гражданство за 250 000 евро всем желающим

31 октября 2012 07:37
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Новости Венгрии. Венгрия распродает гражданство. Приобрести его может любой, купивший в этой стране гособлигации на сумму минимум в 250 тысяч евро. Таким образом Венгрия пытается решить экономические проблемы.

Страна на данный момент имеет самый большой долг в Центральной Европе. Сумма задолженности оценивается в миллиарды евро. В ЕС таким шагом союзника не довольны. Число жителей Венгрии в таком случае может сильно увеличиться. А с ним и количество граждан ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономический кризис

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