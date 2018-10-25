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I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий

25 октября 2018 06:47
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Новости Беларуси. Беларусь и Украина открывают новую страницу в отношениях. 25 октября в Гомеле стартует I Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В город над Сожем прибыли делегации из 17 областей соседнего государства.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий-1

Зарубежных гостей ждёт насыщенная двухдневная программа. Уже в 10 утра здесь начнётся заседание делового совета и переговоры бизнес кругов. Речь пойдет об углублении сотрудничества приграничных районов, а также о необходимости придерживаться многовекторности во взаимодействии.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий-4

Презентовать деловые возможности участники Форума смогут и вовремя выставки. Свои павильоны здесь уже оформили более 160 предприятий.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий-7

Оксана Самсончик, представитель швейной фабрики (Беларусь):
Наше предприятие специализируется на пошиве мужского и детского делового костюма. На украинском рынке мы пока не представлены, поэтому мы присутствуем на этом Форуме, чтобы договориться, найти себе партнёров. И с положительным результатом выйти с этого Форума.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий-10

Напомним, региональный формат делового сотрудничества своему украинскому коллеге Александр Лукашенко предложил, посещая Киев летом 2017 года. Ключевым пунктом в программе I Форум регионов Беларуси и Украины станет встреча глав двух государств. Она запланирована на 26 октября.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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