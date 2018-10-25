I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий

Новости Беларуси. Беларусь и Украина открывают новую страницу в отношениях. 25 октября в Гомеле стартует I Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В город над Сожем прибыли делегации из 17 областей соседнего государства.

Зарубежных гостей ждёт насыщенная двухдневная программа. Уже в 10 утра здесь начнётся заседание делового совета и переговоры бизнес кругов. Речь пойдет об углублении сотрудничества приграничных районов, а также о необходимости придерживаться многовекторности во взаимодействии.

Презентовать деловые возможности участники Форума смогут и вовремя выставки. Свои павильоны здесь уже оформили более 160 предприятий.

Оксана Самсончик, представитель швейной фабрики (Беларусь):

Наше предприятие специализируется на пошиве мужского и детского делового костюма. На украинском рынке мы пока не представлены, поэтому мы присутствуем на этом Форуме, чтобы договориться, найти себе партнёров. И с положительным результатом выйти с этого Форума.