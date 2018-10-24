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Международный день ООН отмечают в Беларуси

24 октября 2018 20:51
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Новости Беларуси. В этой организации наша страна занимает активную позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день ООН отмечают в Беларуси-1

Несколько белорусских инициатив прочно входят в повестку дня дискуссионной площадки. Взять, к примеру, участие нашей страны в глобальной борьбе с торговлей людьми. Кроме того, Беларусь вносит активный вклад в процесс разоружения, а еще старается быть донором безопасности в Восточной Европе.

Международный день ООН отмечают в Беларуси-4

Кстати, идею о невозможности устойчивого развития без обеспечения прочного мира и безопасности высказал Александр Лукашенко на саммите ООН в Нью-Йорке. На том историческом заседании страны-участницы ООН определились с повесткой до 2030 года. Тогда же приняли Цели устойчивого развития. В процессе их достижения Беларусь признается лидером на международной арене.

Международный день ООН отмечают в Беларуси-7

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Я думаю, что нам как независимой стране в первую очередь, конечно, вопрос нужно ставить не таким образом: «за что нас ценят». А «что нам площадка ООН может дать с точки зрения практической реализации наших интересов». Здесь мы абсолютно точно понимаем, что это международная площадка, где мы имеем такой же равный голос, как и любое другое государство. При том имеем его с момента основания этой организации. Соответственно, через это мы можем продвигать и просто имидж независимого белорусского государства, и свои интересы по совершенно конкретным вопросам.

Международный день ООН отмечают в Беларуси-10

Организация Объединенных Наций была создана 73 года назад. Беларусь стоит у истоков. Роль ООН в гуманитарной, культурной и просветительской сферах по-прежнему чрезвычайно велика. Более того, сегодня это уникальный дискуссионный форум, где представлены интересы сразу 193-х государств.

Международный день ООН отмечают в Беларуси-13

Правда, есть и вопросы. К примеру, способность организации предотвращать вооруженные конфликты у многих аналитиков вызывает сомнения. В последние годы все чаще обсуждают варианты реформирования ООН. Так, в конце 2018 года международное сообщество должно дать «зеленый свет» глобальным соглашениям по беженцам и мигрантам.

# ООН # Евгений Прейгерман # Фотофакт

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