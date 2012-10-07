Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 60-летием

Новости России. У президента России 7 октября юбилей. Владимиру Путину – 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свой день рождения он принимает поздравления.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, в ходе которого Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и высказал самые теплые пожелания. «Белорусы вас знают и ценят как искреннего убежденного сторонника укрепления поистине братских связей между нашими странами, – отметил глава белорусского государства. В значительной мере благодаря Вашим усилиям новое дыхание придано белорусско-российскому стратегическому партнерству, существенно активизирована совместная работа по развитию Таможенного союза и Единого экономического пространства, зримые очертания приобретают масштабнейшие проекты дальнейшей интеграции с участием Беларуси и России» – говорится в поздравлении.