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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 60-летием

07 октября 2012 12:40
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Новости России. У президента России 7 октября юбилей. Владимиру Путину – 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свой день рождения он принимает поздравления.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, в ходе которого Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и высказал самые теплые пожелания. «Белорусы вас знают и ценят как искреннего убежденного сторонника укрепления поистине братских связей между нашими странами, – отметил глава белорусского государства. В значительной мере благодаря Вашим усилиям новое дыхание придано белорусско-российскому стратегическому партнерству, существенно активизирована совместная работа по развитию Таможенного союза и Единого экономического пространства, зримые очертания приобретают масштабнейшие проекты дальнейшей интеграции с участием Беларуси и России» – говорится в поздравлении.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Юбилеи

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