Александр Лукашенко обсудил с министром образования подготовку к новому учебному году

Новости Беларуси. Подготовка к новому учебному году обсуждалась 12 августа на встрече Главы государства с министром образования Сергеем Маскевичем и первым заместителем главы Администрации Президента Александром Радьковым. Речь шла о детях, которым нужна помощь для покупки всего необходимого к 1 сентября.

К первому звонку готово большинство учебных заведений. Многие из них уже получили паспорта готовности, остальные школы и гимназии завершат последние приготовления в течение недели. Глава государства также дал поручение оказать необходимую финансовую поддержку ученикам.

Также Александр Лукашенко поинтересовался итогами вступительной кампании в вузах и иными проблемами, которые есть в образовании накануне нового учебного года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скоро в школу. Какова ситуация у нас в этом плане, насколько готовы мы к новому учебному году? Родители, деньги, экипировка учащихся школ? При этом надо иметь в виду, что мы провозгласили лозунг, что дети у нас все одинаковые, в школу они должны пойти таким образом, чтобы не было никаких различий. Потому что это очень чувствуется в первые дни. Школьники умеют сами наблюдать друг за другом, делать выводы определенные и вообще, дети гораздо умнее, чем мы с вами были в это время. Поэтому этот комплекс вопросов по школе. Если нужно помочь кому-то, значит надо помочь прямо детям, потому что вы знаете, у каких родителей не хватает средств на то, чтобы одеть детей. Большинство из них мы тоже знаем, что это за родители, и, чтобы, не дав деньги им на руки, мы к 1 сентября оказались в той же ситуации – смогли одеть, обуть детей и купить необходимые школьные принадлежности. Второй вопрос – закончилась отборочная кампания в вузы. Как она прошла, какие проблемы? И третье. Был ряд поручений Министерству образования по образованию в стране вообще. Что не выполнено и какие проблемы?

На встрече у Президента речь шла и о профессиональном образовании. В этой сфере поручено разработать программу для региональных колледжей, которые бы готовили специалистов, исходя из потребностей конкретного региона.

Что же касается высшей школы, Глава государства акцентировал внимание на качестве образования. Сегодня нужны практико-ориентированные специалисты под нужды той или иной отрасли экономики.

Обсуждали у Главы государства и вопросы безопасности в учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

Президент обратил особое внимание на вопросы безопасности, чтобы в школах действительно подготовились к началу учебного года и с точки зрения безопасности, все было продумано, все было реализовано, все поручения Президента. Соответствующий уровень дисциплины нужен сегодня и со стороны педагогов, и со стороны администрации. Поручение – разработать специальную программу, которая бы четко учитывала бы потребность в кадрах в регионах, в рабочих кадрах, специалистов со средне-специальным образованием. Президент акцентировал внимание на развитии высшего образования, на необходимость дальнейшей работы по подготовки именно практикоориентированных специалистов, где бы четко реализовывались образовательные программы под потребности, дальнейшее развитие системы целевой контрактной подготовки. Было дано поручение именно целевую контрактную подготовку отдельно рассмотреть с точки зрения совершенствования правил приема и формирования контингента соответствующего под потребности кадров.