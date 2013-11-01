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Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с победой

01 ноября 2013 20:29
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Новости Грузии. В Грузии после президентских выборов продолжаются широкие дебаты и активные консультации по вопросам дальнейших внешнеполитических шагов страны. В частности, несколько программных интервью дал и одержавший уверенную победу в электоральном марафоне кандидат от правящей партии.

Кстати, Георгий Маргвелашвили уже в первом туре набрал свыше 62% голосов избирателей. С победой его поздравил Президент Беларуси.  Александр Лукашенко выразил надежду, что деятельность Маргвелашвили на посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Инаугурация новоизбранного президента Грузии намечена на 17 ноября,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Грузия

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