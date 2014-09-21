Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Сержа Саргсяна с Днем Независимости

Новости Армении. Армения 21 сентября отмечает свою Независимость. В этот день 23 года назад в республике провели референдум. На нем народ Армении проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

В честь главного национального праздника по всей стране проходят массовые мероприятия. Закончатся они поздно вечером праздничным фейерверком на центральной площади Еревана.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Армения Сержа Саргсяна и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. В поздравлении говорится, что, опираясь на традиции дружбы и партнерства, Беларусь и Армения последовательно развивают тесное сотрудничество во всех областях.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что сложившаяся атмосфера взаимопонимания и конструктивного диалога послужит фундаментом дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.