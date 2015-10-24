Григорий Рапота: К санкциям отношусь как к не самым лучшим способам выстраивания межгосударственных отношений

Очевидна разница между Украиной и недавней выборной кампаний в Беларуси. И чтобы увидеть истинную и представлять истинную картину мира, важно сравнивать похожие события, похожие политические кампании и отношение к ним в странах со схожим устройством жизни. Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота ответил на актуальные вопросы тележурналиста Егора Хрусталева.

Есть ряд вопросов, в которых у России и Беларуси не то, что противоположные, но немножко разные взгляды. К примеру, в отношении ситуации в Украине. Украинские власти очень часто впрямую обвиняют Россию во вмешательства во внутренние дела. С другой стороны, Беларусь предоставляет площадку для переговоров и старается формулировки делать какие-то нейтральные. Как руководство Союзного государства должно вести себя в этой ситуации? Какие формулировки для оценки ситуации выбираете вы?

Григорий Рапота:

Дело в том, что вопросы украинской ситуации не входят просто в сферу компетенции структур Союзного государства, поэтому я ничего не могу сказать. Понимаете, если будут какие-то решения на этот счет нашего руководства (то ли на уровне правительственном, то ли на уровне президентском), тогда я вам скажу. А сейчас мне нечего сказать. Есть политика Российской Федерации, есть политика Республики Беларусь.

На четыре месяца приостановлены санкции, антибелорусские санкции. В то время, как некоторые мои коллеги видят в этом еще и такую легкую провокацию. Антироссийские санкции по-прежнему действуют и даже ужесточаются. Можно ли видеть в этом какое-то желание, скажем, посеять зерно раздора между Беларусью и Россией в отношении того, как к ним относится Европа?

Григорий Рапота:

Исходя из того, что я вообще к санкциям отношусь как к не самым лучшим способам выстраивания межгосударственных отношений, то всякий отказ от этой практики может только приветствоваться. К кому бы он ни относился. Кто-то усматривает провокацию, я никаких провокаций не усматриваю. Ведь, понимаете, провокация только тогда эффективна, когда на нее реагируют, когда ей поддаются. В конце концов, несмотря на то, что у нас союзный государственный проект Союзного государства, все-таки это два суверенных государства, которые ведут свою политику, имеют свои успехи во внешней политике, имеют свои проблемы. Каждый их решает отдельно, помимо тех вопросов, по которым согласовывается полностью наша внешнеполитическая деятельность.

Вы уж извините, журналисты всегда ищут второе дно.

Григорий Рапота:

Конечно.

Потому что не особенно-то мы, честно говоря, ожидали, что получим какое-то одобрение или какие-то смягчения позиции в отношении Беларуси со стороны Европы. И тут – снятие санкций. И не каждый готов верить, что это просто жест доброй воли. Не так ли?

Григорий Рапота:

Мне трудно отвечать за европейцев, какими они мотивами руководствовались. Понимаете, мы же сидим и гадаем, какими они мотивами руководствовались. То, что они отменили, они сделали то, что они должны были сделать давно. Вот я бы к этому так относился. Понимаете? А не как какой-то подарок, который они кому-то делают. Это, в конце концов, в их же интересах.

Вы наверняка слышали эту фразу после выборов, которую сказал в одном из интервью президент Беларуси: это теперь будет новый этап и для страны, и для него лично. Значит, что-то должно остаться в прошлом. По вашему мнению, что бы стоило оставить в прошлом, старом этапе и в деятельности Союзного государства, и в отношении России и Беларуси, и в Беларуси?

Григорий Рапота:

В отношении Союзного государства стоило бы оставить весь наработанный опыт взаимодействия по всем областям российско-белорусским, это все надо сохранить. То есть не оставить в прошлом, а сохранить. Если наше развитие получит дополнительный импульс, дополнительную динамику, то это может только приветствоваться. Мы работаем как раз на эту цель. Я очень рад, что человек, который стоял у истоков создания Союзного государства, который, в общем, являлся одним из гарантов, таких последовательных гарантов развития двусторонних отношений, он продолжит эту политику. Я в этом не сомневаюсь нисколько. И сейчас, будучи президентом, он остается еще председателем Высшего Госсовета Союзного государства. Поэтому стабильность – это всегда хорошо.

Григорий Алексеевич, вы часто бываете в Беларуси. Естественно, были и во время выборов. Вы можете рассказать о том, что вас, может быть, удивило во время этой выборной кампании?

Григорий Рапота:

Меня просто не то, что удивило (меня вообще удивить тяжело), просто обратил внимание на то, что активность была выше, чем ранее. И я это рассматриваю как хороший признак. Ведь человек идет на выборы, когда он считает, что от него что-то зависит. Он идет на выборы, когда он считает, что он должен свою позицию обозначить. Чем больше таких людей, с такой активной позицией, тем лучше для страны.