«Мы создали уникальную интеграционную модель». Самое важное о заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ. Обо всех подробностях знакового заседания в репортаже Евгения Пустового.

Первым в окнах телеконференции появился Дмитрий Мезенцев, вторым – человек, который занял кресло Путина (на время в качестве статиста, чтобы операторы настроили баланс). А в это время лидеры разговаривали по телефону. Хотя до этого все нюансы учли. Путин снимает часы – да, этот Госсовет собрался не просто сверить часы. Время конкретных решений.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Огни большого зала Дворца Независимости в какой-то мере напоминают взлетную полосу. У Союзного государства новая высота. Вопреки отрицательным предсказаниям Telegram-каналов, тесной экономической интеграции быть. «Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией – читайте здесь. Новостных интриг больше нет. Предстоит большая работа. Рабочий вечер наш Президент начинает с поздравлений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Учитывая то, что в нашей братской России сегодня хороший, добрый праздник – День единства, я хотел бы от имени белорусов вас, Владимир Владимирович, вы абсолютно в теме, в связи с теми мероприятиями, которые проводите в Крыму, а также членов Высшего Госсовета, всех россиян поздравить с этим добрым светлым праздником.

Владимир Путин, президент России:

Символично, что наше заседание проходит в особый для России день – День народного единства. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за поздравления. Это праздник, знаменующий нашу искреннюю, глубокую любовь к родине. Всепобеждающий дух единения, который столетиями передается из поколения в поколение. В этом плане у России и Беларуси много общего – нас связывает и многовековая братская дружба, и история, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Теперь этот день будет еще более знаковым в общей исторической парадигме наших народов. Александр Лукашенко:

Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции. Защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности. Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее (читайте далее).

Санкции, локдаун мировой экономики. А Минск и Москва на этом фоне демонстрируют рост совместного товарооборота. Девять месяцев – 28 миллиардов долларов. Ну это же не предел. Путин о России и Беларуси: «Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику». Подробнее здесь. В интеграционном декрете 28 теперь уже утвержденных союзных программ. Отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация, производственные цепочки, наукоемкие проекты. Премьер России Михаил Мишустин подчеркнет – переговорный процесс был непростой. Но обоюдный консенсус найден еще на Союзном Совмине, который прошел в Минске. Михаил Мишустин: «От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси». Подробнее здесь.

Председателем Высшего Госсовета Союзного государства является наш Президент. Поэтому, что называется, он и моделировал союзный саммит. Александр Лукашенко:

Михаил Владимирович, спасибо. Согласно демократическим процедурам, как меня учили в советские времена, выступающим вопросы не задаются. Поэтому будем следовать этому принципу. Роман Александрович, пожалуйста, вам слово. Глава белорусского правительства раскладывает, что называется, по полочкам, как будем выполнять договоренности и завоевывать полки третьих стран. Головченко о планах взаимодействия госорганов России и Беларуси: «Большинство из них уже утверждены». Подробнее здесь.

Для людей финансово грамотных понятна необходимость интеграционного декрета. Но есть и противники. А ведь это все ради благосостояния нас с вами. Уже этой зимой убедимся по суммам в жировках. Например, у нас и у соседей не по Союзному государству. Владимир Путин: Беларусь получает газ от России в 7-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. Читайте здесь. Сегодня же договорились о миграционной политике Союзного государства, приняли военную доктрину. В сфере обороны у нас вообще никогда разногласий не возникало. Теперь появится и совместный учебный центр. Еще одним союзным маяком была и остается наука. Вот и премия в области науки и техники будет присуждена за совместные разработки в космической отрасли. Евгений Пустовой:

Кстати, предложение нашего Президента Владимир Путин поддержал. На МКС должны появиться и белорусские космонавты. Ну и куда без совместных разработок вакцины? Нацелены не в молоко, а прямо в кефир. Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой «кефирной» вакцины в борьбе с коронавирусом. Читайте здесь.

Еще одна вакцина, куда более необходимая, – вакцина от исторического забвения. Под эгидой Союзного государства создадут патриотический центр молодежи. Локация уже обозначена – Кобринское укрепление Брестской крепости. Но сейчас главное направление удара – это медийная парадигма. У белорусского лидера есть четкое представление, как воевать на информационном фронте. Не размазывать деньги по газетам и Telegram-каналам. Лукашенко предложил создать медиахолдинг СГ. Подробнее здесь.