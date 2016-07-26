Александр Лукашенко поздравил Кубу с Днём национального восстания

Новости Кубы. 26 июля Куба отмечает День национального восстания. С праздником Председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро Руса от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно открытый и дружественный политический диалог, совпадение позиций по важнейшим вопросам международной повестки дня, позитивная динамика взаимодействия в торгово-экономической сфере создают прочный фундамент для дальнейшего успешного развития стратегического сотрудничества между Беларусью и Кубой.