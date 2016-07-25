Александр Лукашенко подписал Кодекс о культуре

Новости Беларуси. Месяцы общественного обсуждения и две сотни страниц. Президент Беларуси подписал принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики Национального собрания Кодекс Республики Беларусь о культуре.

Документ разработан впервые и не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Он предусматривает создание единого механизма регулирования правовых отношений в сфере культуры и одновременное устранение имеющихся недостатков в этой сфере.

В Кодексе прописаны и некоторые новшества. Они коснутся деятельности музеев, сферы народного творчества и ремёсел, охраны историко-культурного наследия. Скорректируется процесс возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Спонсоры и меценаты культуры впервые законодательно закреплены как отдельные субъекты.

Также введен запрет на посещение дискотек в нетрезвом виде. Появится классификация фильмов для различных возрастных категорий.

Кодекс вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта, бясспрэчна, не нейкае механічнае аб’яднанне тых дакументаў, якія існавалі раней. Усе яны былі прыведзены ў сістэму. Яны былі адзін да аднаго прыстасаваныя, нейкія паўторы былі скасаваныя. Тое, чаго не хапала для нейкай сувязі, было дададзена. І, зразумела, у адпаведнасці з часам, быў гэты дакумент адрэдагаваны.