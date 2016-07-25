В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов

Новости Беларуси. В Беларуси завершилось выдвижение представителей в участковые избирательные комиссии на выборах в Палату представителей Национального собрания. Максимальный состав избиркома – 19 человек, минимальный – 5.

Что касается самих участковых комиссий, то всего их будет образовано более 6000. При этом созданы они должны быть не позднее 27 июля исполкомами, местными администрациями, руководителями диппредставительств.

Кстати, именно формирование участковых комиссий считают одним из ключевых моментов в оценке выборов.

Тем временем продолжается выдвижения кандидатов в депутаты. Уже после 1 августа станет известно точное число претендентов на места в парламенте. Сами же выборы, напомним, пройдут 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Образован 5971 избирательный участок. Это без учёта тех, которые образованы за пределами Республики Беларусь. По закону в состав участковой избирательной комиссии может входить от 5 до 19 членов.

24 июля закончился срок выдвижения представителей в состав участковых избирательных комиссий. Это те комиссии, которые непосредственно контактируют с избирателем, дают ему консультации, разъясняют избирательное законодательство, помогают осуществить своё право на голосование.