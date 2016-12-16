Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днем независимости

Новости Беларуси. Главный государственный праздник отмечает 16 декабря Казахстан. Всестороннее укрепление белорусско-казахстанских связей отвечает устремлениям народов двух стран. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Нурсултану Назарбаеву с 25-летием Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под Вашим руководством за эти годы построено сильное государство, а также новая динамичная экономика. Общественное согласие и ответственный внешнеполитический курс обеспечили высокий международный авторитет страны.

Сегодня Казахстан является одним основных партнеров Беларуси. Отношения двух стран носят стратегический союзный характер. Государства состоят в едином интеграционном образовании – Евразийском экономическом союзе. Динамично развивается диалог на разных уровнях. Регулярно президенты Беларуси и Казахстана обмениваются визитами.

Что касается экономического сотрудничества, в 2015 году товарооборот составил почти 700 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта – продукция машиностроения, мебель, продукты питания. Задача для двух государств – углубить экономическую интеграцию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.