Не с ней, но помню и люблю: о чём политолог Моргулис напишет Хиллари Клинтон?

Майкл Моргулис, политолог, писатель, богослов, основатель концепции духовной дипломатии, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Зиновьевич, глядя по новостям из Минска, из Беларуси на то, что происходит после выборов, на то, как выглядела Хиллари Клинтон, какие были манифестации – сложилось впечатление, что у части общества ощущение некого опустошения или такого неожиданного провала. Такие растерянные лица. Насколько это отражает действительность? Или это, всего лишь, такой эффект телевидения?

Майкл Моргулис:

Это – не телевизионный эффект. Это то, что происходит. Я Вам дам хороший пример в моей семье. Мы проголосовали…

Вы рассказывали в прошлый раз, что у вас есть разделение определённое.

Майкл Моргулис:

Мы с женой проголосовали за господина Трампа, а мои дети – за Хиллари Клинтон.

Понимаете, они мне ещё говорили: «Как же так? Это ж твоя хорошая знакомая». Я говорю: «Извините, она была когда-то моей знакомой, мы с ней дружили, пока она была женой президента. Когда она ушла в политику, она стала другим человеком. И политика портит людей. Она стала говорить много неправды и мы не можем поддерживать».

Я думаю, что и многие видели её глаза, почти наполненные слезами, после этих выборов. Вы бы сейчас написали ей письмо, и что было бы в нём? В двух словах можете рассказать?

Майкл Моргулис:

Напишу.

Напишу, что с поражением на президентских выборах жизнь не кончается.

Что любое поражение приводит нас к переоценке, может быть, своих действий, своей жизни, своих поступков. Я напишу ей обязательно это письмо.

Вот смотрите, Вы язвительно, скажем так, критикуя, называете слово «толерантность» и «политкорректность». И, при этом, Вы напишете очень вежливое письмо – не скажете ей ни слова о том, что Вы сами провозглашаете, что это была ошибка. Ошибочный путь, по которому Вы, по-Вашему мнению, пытались вести страну?

Майкл Моргулис:

Когда меня спросили на американском телевидении: «Как будет лучше – при госпоже Клинтон или при Трампе?» Я сказал, что, как бы ни было при господине Трампе – это будет лучше, чем было бы при госпоже Клинтон.

Но Вы политкорректно ей на это не укажете?

Майкл Моргулис:

Нет, конечно. Это будет личное письмо. Она сказала тогда, я помню, что это – единственный человек… Но я скажу, что вот я не сочувствую ей, а просто я рядом с ней. Может быть, ей много написало людей, которые сочувствовали, со слезами.

С конвертами, облитыми слезами там.

Да, там было много плачущих женщин, я видел. Женщин, которые верили, что будет женщина-президент.

Майкл Моргулис:

Да. А я просто напишу, если мне Бог даст вот силы, возможности, слова. Я напишу, что я помню её и люблю, несмотря на то, что я не с ней.