Из-за Обамы потерялся здоровый американский дух: мнение политолога Моргулиса

Майкл Моргулис, политолог, писатель, богослов, основатель концепции духовной дипломатии, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы считает, то, что произошло – это, скажем, произошло по накопительной системе? Ощущения американцев, большого количества населения? Или был какой-то ключевой момент, какой-то вот надлом во время предвыборной гонки, который, знаете, как в драматических произведениях обычно это преподносят: вот тут всё заработало по-другому.

Майкл Моргулис:

Нет, я думаю – и то, и другое. Вы правы. Я думаю, накопительная система. Потому что Америка в последнее время, опять-таки, из-за этой толерантности, голосом господина Обамы, с которым миллионы людей были не согласны… Он проводил какие-то акты, которые вызывали просто серьёзное неодобрение большей части Америки. Конечно, мы знаем, идеи рождают малые группы людей, интеллектуалы, потом это проводится через массы.

И вот кампания по госпоже Клинтон – она вот как раз была на это рассчитана.

Через интеллектуальные массы, которые помогали ей. Когда я говорю «интеллектуальные» – я не имею, вообще, в виду интеллигенцию. Я имею в виду то, что называется «высоколобые люди», которые проводят какие-то либеральные идеи, с которыми не согласна основная часть населения. И вот накопительная система: было недовольство, недовольство, недовольство – оно такое возникало скрытое, по-американски. Это – не баррикады, не Майдан, это – скрытое.

Речь идёт об уровне жизни.

Майкл Моргулис:

А уровень жизни, как бы, остаётся в Америке высоким, но там же не знают, как живут в других странах – сравнивают так, как они жили раньше. Вот, допустим, Америка 40 лет назад и Америка сегодняшнего дня – как бы, тоже инфляция, всё это, уровень жизни понижается. Но всё равно хорошо живут. Но дело в том, что накопилась эта усталость от этих внезапных политических решений и потом люди, как бы, чувствовали, что… Вот почувствует человек – необязательно же разум чувствует. Интуитивно.

Потерялся вот тот здоровый американский дух.

И вот господин Обама, я его прямо обвиняю – из-за него, из-за всех этих либеральных идей потерялся вот тот здоровый американский дух, который позволял всем свой талант, свои способности реализовывать в жизни.

Именно Трамп это озвучил.

Майкл Моргулис:

Да, он озвучил это. И это почувствовали. И это вот было то, что Вы назвали надломом, который – потеря американского духа. Вот это замечаешь по каким-то мелочам, да. И я так думаю, что вот та статья, которая называется «Градуализм по-белорусски» (она и по-английски, и по-русски была) – я говорю, что реформы в каждой стране необходимы, в том числе, и в Беларуси. Но есть реформы, которые «софт-пауэр» используют, «мягкую силу» – это, когда оно естественно происходит, без кровопролития, без баррикад.

Белорусы знают, что такое война.

Кровища погибших в войне ещё свежая, ещё не засохла, ещё Хатынь звенит не только для того, что было, а для того, чтобы не было того, что может быть. Поэтому, я думаю, что чувство ответственности возникает в народе и реформы, всё это – Беларусь не должна, как и любая страна, превращаться в место сражений человеческих эмоций, человеческих политических воззрений. Это – страна, знающая, что такое боль и потери, и кровь, и слёзы. Она идёт своим путём.