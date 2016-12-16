Посольство Беларуси в Испании открывается 16 декабря

Новости Беларуси. Белорусское представительство в Европе станет шире. 16 декабря в Мадриде открывается посольство нашей страны в Испании.

Отметим, дипотношения между странами установлены в феврале 1992. За прошлый год двусторонний товарооборот достиг почти 270 миллионов долларов. Объем испанских инвестиций в белорусскую экономику составил полмиллиона долларов.

В настоящее время послом Беларуси в Испании является по совместительству посол во Франции и Монако Павел Латушко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.