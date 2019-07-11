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«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО

11 июля 2019 18:16
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Новости Беларуси. Беларусь на пути в ВТО. В Женеве прошли переговоры о присоединении нашей страны ко Всемирной торговой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО-1

Во встрече с нашей правительственной делегацией принимали участие представители более 50 стран-членов организации. Здесь еще раз было подчеркнуто, что в переговорах Беларусь готова к поиску компромиссов, которые не противоречат национальным интересам, и уже приблизительно через год переговорный процесс будет завершен.

«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО-4

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы готовы к компромиссам, но эти компромиссы должны быть не в ущерб нашей стране. И, знаете, почему это все очень важно: если мы говорим, что готовы пойти на это, то мы это должны сделать. Мы не можем сказать, что мы берем на себя обязательства, а потом их не выполнять.

Отметим, нынешний раунд переговоров – 12-й по счету. Основные позиции, которые обсуждались на этот раз: это системные вопросы, условия взаимного доступа на рынки товаров и услуг и уровень господдержки сельского хозяйства. 

«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО-7

«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО-9

# Беларусь-ВТО # Александр Турчин # Фотофакт

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