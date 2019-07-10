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  • Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»

10 июля 2019 20:17
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 10 июля чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны. Для людей, которые посвятили всю жизнь служению Отечеству, церемония знаковая, тем более в юбилейный год Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-1

Какой же он, путь от офицера до генерала? Узнавал корреспондент Евгений Пустовой.

Это было как в боевике, но не по сценарию, хотя свою роль Александр Васильев сыграл отменно. Милиционер за несколько минут вжился в роль клерка и за секунды обезвредил грабителя банка. Об этой истории узнала вся страна, а герой-милиционер из Могилева получил орден «За личное мужество». Весьма редкая награда для мирной Беларуси.

Нечасто в стране получают и большие звезды. Сегодня настоящий полковник Васильев стал генералом. В Беларуси генеральские звезды на погоны не падают лишь за выслугу лет – это принципиальная позиция Президента. Генералами становятся только лучшие из лучших офицеров.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-4

Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Безусловно, в любом подразделении есть сотрудники, которые честно и порядочно выполняют свой профессиональный долг. При осложнении ситуации, уверен, что каждый из них готов выполнить свой долг на том уровне, который был воспитан.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-7

За 35 лет в форме под пулями пришлось ходить и Игорю Бурмистрову. Горячие точки за пределами Беларуси, и одна из самых боеспособных сил Беларуси – внутренние войска – за широкой теперь уже генеральской спиной.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-10

Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Службу начинал в Средней Азии офицерскую. Служил в Ашхабаде, Ташкенте. Вернулся на родину в 90-х. В Беларуси служил на различных должностях в Минске, Гродно, Полоцке.

Сейчас фронтовые операции ушли в историю войн, цивилизация потребления выбирает локальные конфликты. Напутствие Президента – всем, кто в погонах.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств. Это долг офицеров органов внутренних дел.

На сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям возлагается ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактику и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне вашего особого внимания эксплуатация Белорусской атомной станции.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-16

От выпускников-пограничников, с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере.

Ну а сотрудникам спецслужб необходимо сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигании национальной и религиозной вражды в обществе. Принимать меры по недопущению нанесения экономического ущерба нашему государству.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-19

Милицейское ведомство приросло двумя генералами: новые звания присвоены руководителям Могилевского и Гомельского управлений Следственного комитета Беларуси. На одного генерала стало больше и в руководстве МЧС. Генеральские погоны сегодня также вручили и трем армейским полковникам. Среди них ­– начальник связи Вооруженных Сил Олег Мищенко.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-22

Олег Мищенкo, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси – начальник управления связи Генштаба:
29 лет назад, я помню, воинское звание лейтенант. И вот сегодня, в канун празднования 100-летия войск связи Вооруженных Сил, в год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, безусловно, это вдвойне приятнее и торжественнее. Я, конечно, благодарен всему коллективу войск связи, потому что в первую очередь это их труд.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-25

Сила белорусской армии – в интеллектуальных разработках. Среди отечественных новинок 3 июля белорусы увидели сразу несколько современных автомобилей связи.

Свыше 280 единиц боевой техники и тысячи зрителей: самые яркие моменты парада в День Независимости

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-28

Самолеты в небе над столицей не пугают, а лишь завораживают красотой пилотирования. Чтобы это было всегда, необходима своя армия. А учения и парад – самые приемлемые площадки для демонстрации военной мощи государства.

Стать генералом – да еще в юбилейный год Освобождения Беларуси – дорогого стоит. Волнительно, поэтому те, кто всю жизнь в строю, репетировали свой выход по несколько раз. Хотя наша армия за годы суверенитета не знала конфликтов, но у нас есть свои непридуманные герои, чьи боевые награды не потускнеют со временем.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-31

Александр Лукашенко:
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы торжественно вручаем самым достойным офицерам генеральские погоны, чествуем выпускников высших учебных заведений. Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, с чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины. Кто, присягнув стране не верность, бережет мир и обеспечивает безопасность жизни и деятельности людей.

Ваши профессионализм, высокие моральные качества, стремление самоотверженно защищать свою землю – гарантия мирной и созидательной жизни белорусского государства. Именно вам, офицерам Вооруженных Сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-34

Ратное дело белорусские офицеры постигают в учебных аудиториях. К слову, в современных аудиториях. Военная Академия Беларуси – один ведущих вузов страны, престижный среди стран по ОДКБ. За 25 лет независимости сформировалась своя школа.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-37

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Нисколько не сомневаюсь, что среди тех ребят, которые стоят за мной, наверняка стоят и будущий министр обороны, начальники генеральных штабов, будущие полководцы. Самое главное, что у них есть вот эта государственность, и они все готовы к самопожертвованию за свою страну, за свой белорусский народ.

Лучшим выпускникам отечественного факультета Генштаба и военных вузов соседней России – это единицы по узким специальностям – Президент объявил благодарности.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-40

Александр Лукашенко:
Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Примером доблести и честного служения отечеству являются для нас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока.

Уважаемые офицеры! Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессией служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой. Будьте достойны этого доверия. Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны. Всем офицерам – стремиться к достижению этой вершины. Поздравляю вас с началом нового профессионального этапа в вашей жизни. Желаю здоровья, сил, успехов в служении отечеству во имя мира, благополучия нашей Беларуси.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-43

В наградном зале Дворца Независимости – цвет силовых ведомств. Среди зелено-серых мундиров будущих полководцев особо смотрелась золотая медалистка.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-46

Наталья Дроздова, помощник начальника Военной академии Беларуси по финансовому обеспечению:
Есть, что свое показать. Мне даже пришлось на семинарах выступать, показывать наш опыт, передавать. Он очень понравился российской стороне.

Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»-49

Зачастую наши спецподразделения занимают лучшие позиции в соревнованиях между коллегами из разных стран. Лучше так выяснять отношения. А еще лучше, когда люди в форме ньюсмейкерами национального медиапространства становятся только по хорошим поводам. Когда их работа незаметна, но ощутима.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Васильев # Игорь Бурмистров # Александр Лукашенко # Виктор Лисовский # Наталья Дроздова # Фотофакт

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