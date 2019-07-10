Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава: «Будьте достойны этого доверия»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 10 июля чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны. Для людей, которые посвятили всю жизнь служению Отечеству, церемония знаковая, тем более в юбилейный год Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Какой же он, путь от офицера до генерала? Узнавал корреспондент Евгений Пустовой. Это было как в боевике, но не по сценарию, хотя свою роль Александр Васильев сыграл отменно. Милиционер за несколько минут вжился в роль клерка и за секунды обезвредил грабителя банка. Об этой истории узнала вся страна, а герой-милиционер из Могилева получил орден «За личное мужество». Весьма редкая награда для мирной Беларуси. Нечасто в стране получают и большие звезды. Сегодня настоящий полковник Васильев стал генералом. В Беларуси генеральские звезды на погоны не падают лишь за выслугу лет – это принципиальная позиция Президента. Генералами становятся только лучшие из лучших офицеров.

Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:

Безусловно, в любом подразделении есть сотрудники, которые честно и порядочно выполняют свой профессиональный долг. При осложнении ситуации, уверен, что каждый из них готов выполнить свой долг на том уровне, который был воспитан.

За 35 лет в форме под пулями пришлось ходить и Игорю Бурмистрову. Горячие точки за пределами Беларуси, и одна из самых боеспособных сил Беларуси – внутренние войска – за широкой теперь уже генеральской спиной.

Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Службу начинал в Средней Азии офицерскую. Служил в Ашхабаде, Ташкенте. Вернулся на родину в 90-х. В Беларуси служил на различных должностях в Минске, Гродно, Полоцке. Сейчас фронтовые операции ушли в историю войн, цивилизация потребления выбирает локальные конфликты. Напутствие Президента – всем, кто в погонах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств. Это долг офицеров органов внутренних дел. На сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям возлагается ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактику и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне вашего особого внимания эксплуатация Белорусской атомной станции.

От выпускников-пограничников, с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере. Ну а сотрудникам спецслужб необходимо сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигании национальной и религиозной вражды в обществе. Принимать меры по недопущению нанесения экономического ущерба нашему государству.

Милицейское ведомство приросло двумя генералами: новые звания присвоены руководителям Могилевского и Гомельского управлений Следственного комитета Беларуси. На одного генерала стало больше и в руководстве МЧС. Генеральские погоны сегодня также вручили и трем армейским полковникам. Среди них ­– начальник связи Вооруженных Сил Олег Мищенко.

Олег Мищенкo, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси – начальник управления связи Генштаба:

29 лет назад, я помню, воинское звание лейтенант. И вот сегодня, в канун празднования 100-летия войск связи Вооруженных Сил, в год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, безусловно, это вдвойне приятнее и торжественнее. Я, конечно, благодарен всему коллективу войск связи, потому что в первую очередь это их труд.

Сила белорусской армии – в интеллектуальных разработках. Среди отечественных новинок 3 июля белорусы увидели сразу несколько современных автомобилей связи. Свыше 280 единиц боевой техники и тысячи зрителей: самые яркие моменты парада в День Независимости

Самолеты в небе над столицей не пугают, а лишь завораживают красотой пилотирования. Чтобы это было всегда, необходима своя армия. А учения и парад – самые приемлемые площадки для демонстрации военной мощи государства. Стать генералом – да еще в юбилейный год Освобождения Беларуси – дорогого стоит. Волнительно, поэтому те, кто всю жизнь в строю, репетировали свой выход по несколько раз. Хотя наша армия за годы суверенитета не знала конфликтов, но у нас есть свои непридуманные герои, чьи боевые награды не потускнеют со временем.

Александр Лукашенко:

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы торжественно вручаем самым достойным офицерам генеральские погоны, чествуем выпускников высших учебных заведений. Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, с чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины. Кто, присягнув стране не верность, бережет мир и обеспечивает безопасность жизни и деятельности людей. Ваши профессионализм, высокие моральные качества, стремление самоотверженно защищать свою землю – гарантия мирной и созидательной жизни белорусского государства. Именно вам, офицерам Вооруженных Сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела.

Ратное дело белорусские офицеры постигают в учебных аудиториях. К слову, в современных аудиториях. Военная Академия Беларуси – один ведущих вузов страны, престижный среди стран по ОДКБ. За 25 лет независимости сформировалась своя школа.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:

Нисколько не сомневаюсь, что среди тех ребят, которые стоят за мной, наверняка стоят и будущий министр обороны, начальники генеральных штабов, будущие полководцы. Самое главное, что у них есть вот эта государственность, и они все готовы к самопожертвованию за свою страну, за свой белорусский народ. Лучшим выпускникам отечественного факультета Генштаба и военных вузов соседней России – это единицы по узким специальностям – Президент объявил благодарности.

Александр Лукашенко:

Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Примером доблести и честного служения отечеству являются для нас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока. Уважаемые офицеры! Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессией служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой. Будьте достойны этого доверия. Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны. Всем офицерам – стремиться к достижению этой вершины. Поздравляю вас с началом нового профессионального этапа в вашей жизни. Желаю здоровья, сил, успехов в служении отечеству во имя мира, благополучия нашей Беларуси.

В наградном зале Дворца Независимости – цвет силовых ведомств. Среди зелено-серых мундиров будущих полководцев особо смотрелась золотая медалистка.

Наталья Дроздова, помощник начальника Военной академии Беларуси по финансовому обеспечению:

Есть, что свое показать. Мне даже пришлось на семинарах выступать, показывать наш опыт, передавать. Он очень понравился российской стороне.