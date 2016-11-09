Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Новости Беларуси. С успехом на выборах Дональда Трампа поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша победа – свидетельство выбора американского народа в пользу политики, которая основывается на честности, ответственности, поиске перемен. Своей активной, искренней и смелой позицией в ходе предвыборной кампании Вы всколыхнули американское общество, вернув его к настоящей демократии.

Беларусь во внешнеполитической деятельности всегда придерживалась необходимости конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Надеюсь, что под Вашим руководством нормализация отношений между нашими странами продолжится.

Президент Беларуси также пожелал Дональду Джону Трампу здоровья, энергии и настойчивости в выполнении предвыборных обещаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.