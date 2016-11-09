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Официальные переговоры Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся 11 ноября во Дворце Независимости

09 ноября 2016 13:30
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Новости Беларуси. Сегодня стало известно, что официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Турции Реджепа Эрдогана состоятся 11 ноября. Они пройдут во Дворце Независимости.

Будет обсуждаться широкий комплекс вопросов развития межгосударственных отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества.

Обменяются главы государств взглядами по проблематике региональной и международной повестки дня. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В рамках программы официального визита Президента Турции в Беларусь Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в белорусско-турецком бизнес-форуме, а также в церемонии открытия Соборной мечети в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Турция

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