Дональд Трамп: «Мы будем справедливо относится ко всем людям и ко всем странам»

Новости США. Начнем выпуск с главной политической интриги последних суток.

В Соединенных Штатах Америки стало известно имя 45 Президента страны. Им избран эксцентричный миллиардер-республиканец Дональд Трамп.

И это не смотря на то, что он получил меньше голосов избирателей, чем Хиллари Клинтон, но значительно превзошел её по поддержке выборщиков. Клинтон уже признала свое поражение и поздравила Трампа по телефону. К слову, победу Дональда Трампа в нашей стране предсказывали ещё в самый разгар борьбы за место в Белом доме. Что ждать Беларуси от американского выбора и как проходил процесс народного волеизъявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся планета, а вместе с ней и мировая паутина, гудит. Новость о победе Трампа молниеносно заполонила все социальные сети и побила рекорды по цитируемости. А ведь еще полгода назад его выдвижение в кандидаты от республиканской партии больше походило на дорогостоящую шутку. До последнего мало кто верил, что генератор скандалов, балагур и миллиардер Дональд Трамп станет новым, 45 по счету, хозяином Белого дома.

В 11.00 по минскому времени exit-poll показали: ближайшие четыре года в США пройдут под знаком республиканского слона.

Дональд Трамп, избранный Президент США:

Пришла пора Америке залечивать раны раскола и сплотиться. Работая вместе, мы начнем выполнять неотложную задачу по возрождению нашей нации и обновлению Американской мечты.

А ещё я хочу сказать мировому сообществу, что, хотя мы будем ставить интересы Америки во главу угла, мы будем справедливо относится ко всем, ко всем людям и ко всем странам.

Будем искать точки соприкосновения, а не враждебность. Партнерство, а не конфликт.

Скандальные выборы не могли не закончиться без очередной порции страстей: Клинтон отдали свои голоса 59 миллионов американцев.

За ее оппонента – на 100 тысяч меньше, но пресловутая двухступенчатая система, как и 16 лет назад, сыграла злую шутку.

Ведь по выборщикам Трамп все-таки впереди – 289 баллов против 218 у Хиллари.

И хотя виктория одиозного миллиардера по огласке, естественно, вышла на первый план, куда важнее стал успех в этой кампании для республиканцев в целом. Пост главы государства, вице-президент, нижний и верхний парламент – отныне там балом правят красные. Год 2016 демократы наверняка не внесут в летопись своей партии. Что касается их авангарда в лице Хиллари Клинтон, то она поражение признала, но предпочла к прессе, по крайней мере, 9 ноября, не выходить.

Горигорий Иоффе, политолог (США):

Это действительно сенсационно все, от начала до конца. Трамп победил на харизме, на своем пренебрежении политкорректностью, на умении говорить таким языком достаточно неотесанных народов. То, что ему вменяли в вину – он на этом победил.

Многие люди зажглись: «Вот человек, который для нас что-то сделает!»

Предвыборные кампании и Трампа, и Клинтон строились на противопоставлении друг другу. Он против аборта, она – за. Он хочет выселить мигрантов и построить стену на границе с Мексикой, Хиллари – наоборот стремилась легализовать традиционный для демократов электорат.

И до последнего прогнозы заокеанских экспертов, сводки крупнейших СМИ твердили одно – в США появится первая в истории женщина-Президент. Не случилось. Открытая для подобного явления на словах Америка на деле оказалась не готова пускать за штурвал слабую половину человечества.

За шекспировской драмой в США, конечно же, следили во всем мире, Беларусь не исключение. И Президент Александр Лукашенко еще в сентябре предвещал победу именно Трампу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество Соединенных Штатов Америки еще не готово избрать женщину. Даже Клинтон, такую опытную. И, наверное, не скоро будет такая опытная женщина выдвигать себя в кандидаты в депутаты.

Я имею в виду, что, во-первых, она уже была близко возле Президента Соединенных Штатов Америки, моего лучшего друга в США, Билла Клинтона. Мы действительно дружны, и сейчас, где-то встречаясь, вспоминаем былое.

Поэтому она уже опытный человек, и отрицательно, и положительно. И Белый дом она уже знает. Поэтому не скоро будет такой кандидат в Президенты. А США – это империя, где военная составляющая – огромна.

Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом спецслужб, ЦРУ и так далее? Вопрос. Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас, и, мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки в США, он может стать Президентом.

Официально главой государства Дональд Трамп станет в январе – инаугурация пройдет 20 числа.

А по закону выборщики отдадут свои голоса в декабре. Но уже в победной речи миллиардер отметил, что политика США как внутренняя, так и внешняя, кардинально изменит курс.

Трамп за «перезагрузку» отношений со всеми, кто «за диалог». От такой риторики может выиграть и Беларусь.

Ведь потенциально выгодное сотрудничество тормозилось Белым домом последние годы. Однако теперь ветер подул в другую сторону.

Павел Потапейко, политолог:

Это более позитивное развитие событий и с точки зрения интересов Беларуси, и с точки зрения интересов в регионе. Потому что та линия, которая велась предыдущей администрацией, уходящей, она еще у власти, не всегда была достаточно взвешенной и соответствовала даже интересам США.

Но далеко не всех американцев вдохновила победа Трампа. Многие хотят уехать в Канаду на ПМЖ, другие обещают революцию.

Да и во время голосования электронная система давала сбой – а значит, могли быть и подтасовки, причем с обеих сторон. В растерянности и американские элиты, вложившие в кампанию Клинтон миллиард долларов.