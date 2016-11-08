«НАТО приносит в мир нестабильность»: Марко Милачич, лидер «Движения за нейтралитет в Черногории»

Основатель и лидер «Движения за нейтралитет в Черногории», журналист Марко Милачич в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Добрый день, спасибо за Ваше время. Добро пожаловать в Беларусь. Марко Милачич, журналист, лидер «Движения за нейтралитет в Черногории»:

Спасибо большое, мне тоже очень приятно. В первую очередь, как бы Вам больше понравилось – наши языки очень похожи – как мне лучше называть Вашу страну? Черногория – на белорусский манер или Монтенегро – на английский? Марко Милачич:

Я предпочитаю – Черногория. Да, «Монтенегро» – это дословный перевод «Черногория». Но в оригинале это ближе к «Черногория».



Вы – основатель и лидер «Движения за нейтралитет» и активно выступаете против вступления в НАТО Черногории. А большинство политиков в Европе, да и в Вашей стране, считают, что НАТО – это, в первую очередь, безопасность. Интересно, в чём же, по Вашему мнению, опасность для Черногории?

Марко Милачич:

Это, действительно, опасность. Причём, опасность не только для Черногории, но и для всего мира. Я, действительно, считаю, что, если мы хотим сохранить безопасность нашей страны и гарантировать безопасность нашего общества, то нам нужно оставаться страной, соблюдающей нейтралитет. Сейчас, наблюдая за Европой, мы можем видеть, почему вступление в НАТО опасно. Например, мы провели определённые статистические исследования в Черногории. На территории Европы за последние 5 лет произошло более 30 или 40 террористических актов. Две трети этих атак произошли на территории стран-членов НАТО. Одна треть произошла на территории стран, не являющихся членами НАТО – таких, как Россия, Босния и Герцеговина, и так далее. Абсолютный ноль террористических атак произошёл на территориях, которые являются нейтральными. Глядя на эту статистику, несложно вычислить, что нейтралитет – это самый безопасный путь. И, в итоге, несложно заключить, что НАТО как альянс приносит в мир не безопасность, а, наоборот, нестабильность. И всё, что они делают – они разрушают страны. А говорят, что приносят туда демократию. Посмотрите на то, что происходит в Сирии или Ливии. Разве это – безопасность? По моему мнению, чтобы оставаться процветающей и здоровой страной, нам надо избегать вступления в НАТО и оставаться нейтральной страной. Я читал в прессе, что Вы были арестованы и Вас даже называли «враг государства №1» в своей стране. Значит ли это, что вопрос вступления в НАТО для Черногории – действительно, вопрос №1?



Марко Милачич:

Да, в сущности это так. И причина, видимо, в том, что у нас неверные стандарты отношения к главным вопросам. И для многих людей это – самый интересный вопрос.

Да, меня арестовывали несколько раз. И одна из причин ареста была – мой протест против вступления в НАТО. Конечно, им хотелось бы видеть Черногорию послушной страной. Они не хотят слышать критику, они не хотят видеть такого человека, как я, который высказывается против их политики. Официальная правда выглядит так: единственный путь Черногории – это путь в НАТО. Наши партнёры в Брюсселе и Вашингтоне считают нашу власть демократической. А я заметил такую интересную параллель. Джуканович, наш премьер-министр, уже 7 раз избирался на эту должность. 21 год, по-моему? Марко Милачич:

27 лет он уже у власти. А вот, например, Александр Лукашенко, ваш Президент, у власти 24 года. И тут мы наблюдаем двойные стандарты: наш лидер – образец демократии, а вашего Президента Лукашенко называли диктатором. Это и есть двойные стандарты. Вы знаете, может быть, это – шутка, но, возможно, Вас в вашей стране называют агентом Сербии или агентом России. Действительно, Ваша позиция очень сильно отличается от взглядов политиков в Европе. Можете рассказать, как формировались Ваши взгляды? Кто или что повлиял на их формирование? Марко Милачич:

Меня называют русским шпионом, русским агентом. Может быть, после этого интервью меня будут называть белорусским агентом. Это – манипуляция. Это одни и те же основы манипуляции, которые используются очень давно и во многих странах. И тут всё переворачивается в свою пользу. Мои принципы – в этой борьбе против такой ситуации, против интеграции в НАТО. Я сосредоточен на любви к моей стране, у меня нет никаких связей или привязанностей к Путину или Лукашенко. Мой мотив и моя единственная цель – любовь к своей стране. Я, действительно, так думаю и считаю, что нам нужно оставаться нейтральной страной. Моя цель – сделать Черногорию процветающей страной.



Мы в Беларуси часто с гордостью говорим, что мы – географический центр Европы. У нас даже есть место, где отмечен этот центр. Но где, по-Вашему, политический центр современной Европы? Где место, которое можно назвать центром Евросоюза? Берлин, Брюссель, Париж или, может, вообще, Вашингтон?

Марко Милачич:

Я изучал политологию и журналистику, так что могу Вам сказать, что мы – коллеги. И мы можем смотреть на политику одинаково. Я стою на позиции, что это – утопия. Хотя, может быть, и нет. Как говорил в своё время Шарль де Голль. Его видение Европы, его видение мира – более широкое. Если Вы меня спрашиваете, какой город – я отвечу Вам, я назову несколько городов, без которых Европа – не Европа. Это – Париж, Берлин и Москва. «От Атлантики до Урала». Это – видение новой Европы. И без связи этих городов объединение, европейская интеграция невозможна. Европейская интеграция без России невозможна. Например, в Соединённых Штатах хорошо знают этот факт, поэтому после Второй мировой войны они делают всё возможное для того, чтобы остановить такую интеграцию. Даже малейшую попытку такой возможности – объединения Парижа, Берлина и Москвы. В Вашингтоне это очень хорошо понимают и, если это случится, их влияние на Европу существенно ослабнет. И они не хотят независимой от Вашингтона Европы, они не видят Европы не в рамках НАТО. Для них важна контролируемая и управляемая Европа. Я – против такой Европы, это – не мой взгляд на современную Европу. Я – за то, чтобы у Европы были хорошие отношения и с Минском, и с Москвой, а также с Вашингтоном. Позвольте такой вопрос, как коллеге. На мой взгляд, сегодня журналистика утратила былой авторитет. И причина этому – социальные сети. Много высказываний, непроверенных фактов, просто лжи. И, как результат, даже статье в солидной газете уже нет доверия. По-Вашему, кто в нынешней ситуации может вернуть авторитет журналистике? Марко Милачич:

Только знания и образование. Это возможно, если нам удастся удерживать систему образования на хорошем уровне и на хорошей основе. Всё очень взаимосвязано и, как Вы правильно заметили, сегодня, в наше время, с развитием высоких технологий любая тема подтверждается открытой дискуссией. В этом, отчасти, и проблема. И Вы совершенно правы, нам необходимо вернуть нужное доверие к журналистике. Здесь необходима более тесная связь системы образования и средств массовой информации. Сегодня средства массовой информации являются средствами пропаганды больше, чем когда-либо. Конечно, медиа всегда оказывали серьёзное влияние, но сейчас это особенно ощутимо. Но, с другой стороны, есть очень много положительного в социальных сетях. Сейчас достаточно сложно открыто лгать: 20 лет назад было гораздо проще подать какой-либо лживый факт, сейчас это сложнее, потому что всё стало более прозрачно. Таким образом, у нас есть некий баланс, я, действительно, думаю, что национальные вещатели и, в Вашем случае, национальное телевидение имеет важнейшую задачу. И, в данном случае, я считаю, что позиция национального телевидения – всегда ключевая. Потому что общенациональное телевидение задаёт стандарты. Стандарты для журналистики. И не только для журналистики, но и для общественной жизни, в целом.



Многие в Беларуси и России говорят о распаде СССР, как о самой большой трагедии ХХ века. Даже, как о личной трагедии. Но мы были и свидетелями того, как большая Югославия превратилась в несколько разных стран. Скажите, есть ли люди в бывшей Югославии, которые так же сожалеют о распаде бывшей большой страны? И можно ли сравнить истории распада СССР и распада Югославии?

Марко Милачич:

Это был большой, даже глобальный геополитический процесс. Распад, или дезинтеграция – это, может быть, и неплохо. Но иногда её нужно контролировать самим. Потому что я, к примеру, думаю, что именно руки Запада управляли и контролировали данный процесс распада. Сейчас уже известны факты участия Соединённых Штатов в развале Советского Союза. После распада Советского Союза прошло немного времени, и произошёл развал Югославии. И я думаю, что этим процессом управлял Запад. Им не нужны были большие и сильные государства. Конечно, после Второй мировой войны Запад хотел побороть фашизм. И у Рузвельта, Черчилля, Сталина была одна общая идея: победить Гитлера. Но сразу после Гитлера Запад начал бороться с коммунизмом. По моему мнению, они хотели разрушить Россию. И, как мы сегодня видим, их врагом был не коммунизм. Их врагом был суверенитет и независимость. Сейчас мы видим независимую Россию и независимый Китай. И, я считаю, что касается Югославии, им, конечно, не нужна была независимая и сильная страна в центре Европы. Конечно, мы сами несём ответственность за гражданскую войну в нашей стране. Да, мы сами несём ответственность за лидеров наших стран – более демократических или более авторитарных. Но весь этот процесс контролировался на глобальном уровне. Вы впервые в Минске? Марко Милачич:

Да. Каково Ваше впечатление о нашем городе? И, пожалуйста, без всяких комплиментов.



Марко Милачич:

Я, действительно, удивлён в позитивном смысле. Я тут в первый раз и это моё первое впечатление – очень красивый город. Обновлённый город.