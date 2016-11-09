Открытый международный форум в честь 25-летия СНГ пройдет 9 ноября в Москве

Новости Беларуси. Развитие гуманитарного сотрудничества и формирование общего информационного пространства на просторах СНГ. 9 ноября в Москве пройдет международный форум, посвященный 25-летию Содружества.

В российской столице соберутся руководители организационных структур СНГ, представители органов власти, бизнесмены, дипломаты и культурные деятели. Во время тематических конференций и круглых столов эксперты обсудят вопросы применения инноваций в различных сферах и перспективы государственных, научных и бизнес-проектов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.