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Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

14 сентября 2014 14:26
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Новости России. 14 сентября день рождения отмечает Председатель Правительства Российской Федерации. С праздником Дмитрия Медведева поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Убежден, что Ваши неиссякаемые энергия и оптимизм, богатый опыт государственного деятеля и глубокая приверженность интеграции будут и далее способствовать развитию союзного строительства, становлению полноценного, конкурентоспособного единого экономического пространства, укреплению всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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