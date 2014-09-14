Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Новости России. 14 сентября день рождения отмечает Председатель Правительства Российской Федерации. С праздником Дмитрия Медведева поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Убежден, что Ваши неиссякаемые энергия и оптимизм, богатый опыт государственного деятеля и глубокая приверженность интеграции будут и далее способствовать развитию союзного строительства, становлению полноценного, конкурентоспособного единого экономического пространства, укреплению всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.