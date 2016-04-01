Новости Беларуси. Сезонная нагрузка на западной границе не сказывается на качестве работы таможенных и пограничных структур. Президент Беларуси принял с докладом государственного секретяря Совета безопасности.

Речь шла в том числе о состоянии дел на рубежах. В частности об очередях на Литовском направлении. Принято решение усилить работу в соответствующих пунктах пропуска.

Отдельно рассмотрели ситуацию на южной границе, которая вызывает определенное беспокойство. При этом, как заверил Станислав Зась, всё находится под контролем.

Речь шла также об обстановке внутри Беларуси. Госсекретарь отметил снижение числа особо тяжких преступлений и краж. Преступности в регионах была посвящена отдельная часть доклада.

В конце января на коллегии МВД Президент давал поручение по укреплению общественной безопасности в сельской местности. Контроль готовности сельхозтехники к посевной тоже сейчас в центре внимания. В ближайшие дни в стране начинается массовый сев зерновых.

Нет опасений и у МЧС касательно весеннего паводка: зима белорусов в этом году обилием снега не баловала. Подводя черту, Александр Лукашенко потребовал усилить деятельность силового блока по обеспечению безопасности граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.