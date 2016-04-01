Александр Лукашенко: Систему образования в Беларуси необходимо не реформировать, а совершенствовать

Новости Беларуси. Не реформировать, а совершенствовать. Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития системы образования. Главе государства о выполнении ранее данных им поручений доложили вице-премьер Наталья Качанова и министр образования Михаил Журавков. Они констатировали: в настоящий момент удалось уйти от всякого рода реформ и необдуманных экспериментов.

На совещании речь шла о системе образования в целом: от детских садов до высших учебных заведений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никакого реформирования в образовании, надо просто совершенствовать то, что есть. Система образования нам с советских времен досталась неплохая, мы ее преобразовали. Мы к этому возвращались не один раз, писали новые учебники и так далее. Тем не менее проблем еще там хватает. Мы вышли на ряд проблемных вопросов и по ним даны были поручения. Разобраться с ними перед тем, как мы серьезнейшим образом обсудим эту проблему. В каждой семье есть ученик или был ученик. В школе, в детском саду (дошкольное образование, как мы называем), в вузах и так далее. Люди учатся. Поэтому эта проблема волнует всех, и эта проблема обращена серьезнейшим образом в будущее.

Новости Беларуси. Президент Беларуси провел совещание по вопросам развития системы образования. Сейчас в Беларуси внедряется система профильного общего образования и создание учебных кластеров. Проводится разумная оптимизация количества школ, ПТУ и ССУЗов. Эксперты работают над созданием базовых учебников для всех школ страны. При этих изменениях нагрузка на школьников вырасти не должна, – потребовал Президент.

В будущем к разговору на эту тему планируют вернуться, чтобы к началу нового учебного года формирование образовательной системы Беларуси завершилось.

Подобным серьезным образом в стране уже была проанализирована работа строительной отрасли и система начисления тарифов ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Ряд нормативно-правовых актов, вроде бы, систематизировали нашу строительную отрасль и приспособили ее, может быть, пока еще не на 100% к нормам европейским. В ближайшее время в плане контроля мы вернемся к этому вопросу и посмотрим, как же работают строители. Потому что мы слишком много шумим, кричим, разрабатываем ряд мероприятий, а потом, через некоторое время, все это глохнет и превращается, как народ говорит, «там шумят, а внизу все по-прежнему». Поэтому, чтобы этого не было, в ближайшее время мы вернемся к вопросам строительной отрасли, конкретно как реализуются те мероприятия и те поручения, которые были даны после рассмотрения этого вопроса на уровне Президента.

Мы наконец-то поставили точку в ценообразовании, по тарифам поставили конкретную жирную точку, по «жировкам» (это волнует людей), но вопрос ведь стоит серьезнее: а как за эти деньги обслуживается население. То есть качество обслуживания. Поэтому к этому вопросу мы не просто вернемся, а мы будем продолжать работу.